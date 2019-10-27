شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمجلس أبوريدة

علق نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أحمد شوبير، على تفاصيل استقالة مجلس إدارة الجبلاية السابق عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.





وصرح شوبير عبر قناة الأهلي: "الحمد لله أن مباريات الدوري لم تلعب قبل كأس أمم إفريقيا لأنه حينها كان سيقال أن الخروج بسبب أن اللاعبين كانوا مرهقين".





وواصل حارس الأهلي الأسبق: "بعدما دخلت الاتحاد فوجئت أن الحكام لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام ويركبون الأتوبيسات للجونة وأسوان فقررت أن نعطيهم مستحقاتهم وأن يكون سفرهم بالطائرات".





وتابع شوبير : "فوجئت بأحد الأعضاء أنه أبلغ هاني أبو ريدة أن شوبير يريد تنفيذ بعض الإجراءات التي ستكلف الخزينة 15 مليون دولار".





وشدد نائب رئيس الجبلاية: "أردت استقدام بعض الأشخاص الذين يعرفون في اللوائح والقوانين ودرست لائحة إنجلترا وكذلك السعودية وأبلغت هاني أبو ريدة لكن المشكلة أنه لا يثق بأحد إلا شخص ما".





وأردف شوبير: "سيف زاهر وحازم إمام تقدما باستقالاتهما وأنا منعتهما وأقنعتهما بالاستمرار ولم يكن هناك انعقاد للاجتماعات".





وأكمل: "أبو ريدة أرسل لنا رسالة ليلا وطلب منا الاستقالة ويوجد 3 أشخاص رفضوا ذلك وهم كرم كردي ومجدي عبد الغني وكذلك أنا لم أكن مرحب".





وانهي تصريحاته : "بالطبع أظن أننا كنا كبش فداء لشخص ما وأنا شخص طيب ولذلك أرفض تجاهلي".





يذكر أن منتخب مصر قد خرج على يد جنوب إفريقيا من دور الـ16 في الأمم الإفريقية، مما ترتب عليه استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل.



