Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمجلس أبوريدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
Advertisements
شوبير
شوبير
Advertisements
علق نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أحمد شوبير، على تفاصيل استقالة مجلس إدارة الجبلاية السابق عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وصرح شوبير عبر قناة الأهلي: "الحمد لله أن مباريات الدوري لم تلعب قبل كأس أمم إفريقيا لأنه حينها كان سيقال أن الخروج بسبب أن اللاعبين كانوا مرهقين".

وواصل حارس الأهلي الأسبق: "بعدما دخلت الاتحاد فوجئت أن الحكام لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام ويركبون الأتوبيسات للجونة وأسوان فقررت أن نعطيهم مستحقاتهم وأن يكون سفرهم بالطائرات".

وتابع شوبير : "فوجئت بأحد الأعضاء أنه أبلغ هاني أبو ريدة أن شوبير يريد تنفيذ بعض الإجراءات التي ستكلف الخزينة 15 مليون دولار".

وشدد نائب رئيس الجبلاية: "أردت استقدام بعض الأشخاص الذين يعرفون في اللوائح والقوانين ودرست لائحة إنجلترا وكذلك السعودية وأبلغت هاني أبو ريدة لكن المشكلة أنه لا يثق بأحد إلا شخص ما".

وأردف شوبير: "سيف زاهر وحازم إمام تقدما باستقالاتهما وأنا منعتهما وأقنعتهما بالاستمرار ولم يكن هناك انعقاد للاجتماعات".

وأكمل: "أبو ريدة أرسل لنا رسالة ليلا وطلب منا الاستقالة ويوجد 3 أشخاص رفضوا ذلك وهم كرم كردي ومجدي عبد الغني وكذلك أنا لم أكن مرحب".

وانهي تصريحاته : "بالطبع أظن أننا كنا كبش فداء لشخص ما وأنا شخص طيب ولذلك أرفض تجاهلي".

يذكر أن منتخب مصر قد خرج على يد جنوب إفريقيا من دور الـ16 في الأمم الإفريقية، مما ترتب عليه استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شوبير تغريدة شوبير تركي ال شسيخ اليوم الفراعنة الزمالك الجبلاية الاهلي الأهلي أهلي جدة أبوريدة

أخبار تهمك

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 18 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر حسني يكشف كواليس "عيش بشوقك" في "صاحبة السعادة"

"شوبير" يكشف عن الاستعدادات لبطولة أفريقيا وختام الدوري على "نجوم اف ام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status