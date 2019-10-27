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ماجد الكدواني تريند على جوجل بعد الإعلان عن تجسيده شخصية "البابا شنودة"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
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تصدر ماجد الكدواني، مؤشر البحث على جوجل بعد الإعلان عن تجسيده شخصية الراحل "البابا شنودة" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

إنتاجات سابقة الكنيسة القبطية
وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.

تكلفة إنتاج المسلسل
وتبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري (3-5 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة نجم بوزن ماجد الكدواني. وقد أعد المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

موافقة الرقابة
وقال القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

أحداث المسلسل
وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة".

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