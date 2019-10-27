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موعد مباراة روما ضد ميلان اليوم الأحد 27/10/2019 في الدوري الإيطالي Roma Vs Milan

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حسام مجدي
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يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الأحد 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


موعد مباراة روما وميلان وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ميلان ضد نادي روما اليوم بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة بينما ستلعب في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو.


القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي

وستذاع مباراة روما وميلان اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق حفيظ دراجي.


تشكيل روما المتوقع:

حراسة المرمى : ميرانتي

خط الدفاع : سبينازولا – جيسوس – فازيو – سانتون

خط الوسط : باستوري – فيرتوت – فلورينزي

خط الهجوم : كلويفرت – بيروتي – زانيولو.


تشكيل ميلان المتوقع:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ماتيو موساكيو – دايفيد كالابريا.

خط الوسط: فرانك كيسييه – لوكاس بيليا – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: هاكان تشالهانوغلو – رفائيل لياو – سوسو.


ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي

ويتواجد نادي روما في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
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ميلان وروما مواعيد المبارايات مباراة روما وميلان روما اي سي ميلان الدوري الايطالي

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