تعليق ناري من الغندور على خسارة جروس بالدوري السعودي (فيديو)

صرح خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك سيقيم الإجانب خلال فترة توقف الدورى المصرى للوقوف على مستواهم.

وأ ضاف الغندور في تصريحات عبر فضائية الحدث، تابعها الفجر الرياضي :” ميتشو هيقيم الأجانب في فترة التوقف وهيشوف مين اللي هيمشي، وأتوقع رحيل خالد بوطيب في يناير”.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :”الزمالك في الشوط الأول أمام المقاولون العرب كان مثل برشلونة”.





وهاجم الغندور، السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، كما طالب الجماهير بالصبر على ميتشو الذي جاء لتدريب الأبيض دون أن يقوم بعمل فترة إعداد.





وتابع الغندور تصريحاته:" أن هذه اول مرة في تاريخ الدوري السعودي أن يفوز فريق الحزم علي فريق أهلي جدة، وهي الخسارة الأولي لجروس.





وواصل الغندور:" أن فريق قدم أداء هزيل مع جروس، وأكد انه لايهاجم جروس، بل يقارن بينه وبين تواجده في الزمالك وما إستطاع تحقيقه مع الأبيض.





وعن مستوي لاعبي الزمالك، نوه الغندور إلى أن هبوط مستوى لاعبي الأبيض في المباريات الأخيرة تحت قيادة الصربي ميتشو يأتي بسبب معاناة الفريق بدنيا وليس فنيا.





ويأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 10 نقاط من 4 مباريات، خلف بيراميدز المتصدر بـ11 ولكن من 5 مباريات.



