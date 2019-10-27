Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغرفة التجارية للمصريين: انتظروا انخفاض أسعار الملابس الشتوية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، إن ركود سوق الملابس سيتسبب في انخفاض أسعار الملابس الشتوية بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15%، مضيفًا أن هناك تجاه بين التجار لبيع الملابس بربح معقول في بداية الموسم، لتجنب الخسارة في نهاية الموسم من خلال بيعها بأسعار مخفضة.

وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن انخفاض سعر الدولار، لم يؤثر بشكل كبير على سعر الملابس، ولكن المؤثر الأكبر على سعر الملابس المرحلة المقبلة هو زيادة حجم الاستثمار بشكل كبير في قطاع الملابس، نتيجة أن الصين أصبحت دولة طاردة لصناعة الملابس، خاصة أن هامش الربح في هذه الصناعة لا يتعدى الـ4%. 

ولفت إلى أن الصين الآن لديها مشكلة ضخمة في العمالة، وتسعى لطرد الصناعات ذات النمو المنخفض، لكي تحل مكانها الصناعات ذات العائد المرتفع، وهذا نتج عنه أن جميع من يعمل في قطاع الملابس ببكين، يتوجه بشكل كبير للإستثمار في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الملابس الشتوية الغرفة التجارية اسعار الملابس الشتوي أخبار مصر

أخبار تهمك

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 22 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ يوم

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

منذ 18 دقيقة

تعليق صادم من مرتضى منصور على بيان الصحفيين

منذ حوالي 8 ساعات

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة أبو بكر البغدادي قبل مقتله

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

منذ ساعتين و 33 دقيقة

انتهي الأمر.. برشلونة يستقر على اسم المدرب الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ يوم

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ يوم

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"سوق الذهب" يعاني من الكساد.. والحل تصدير المشغولات الذهبية والبحث عن المبتكرين

غرفة الملابس الجاهزة: ظروف الصناعة تحسنت وضعف المبيعات ليس مؤشرا سلبيا (فيديو)

اتحاد الصناعات: أثر انخفاض الدولار سيظهر على الملابس الشتوية

خبيرة مالية توضح أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الملابس الشتوية (فيديو)

أبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء 16-10-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

مفاجأة.. هذا ما كان يفعله أبو بكر البغدادي قبل نومه

10:48 ص

"سي إن إن": أبو بكر البغدادي فاجأ القوات الأمريكية قبل مقتله بهذا الأمر

08:05 ص

عاجل.. فيديو متداول للحظة قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

07:22 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status