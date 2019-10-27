الغرفة التجارية للمصريين: انتظروا انخفاض أسعار الملابس الشتوية

قال المهندس محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، إن ركود سوق الملابس سيتسبب في انخفاض أسعار الملابس الشتوية بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15%، مضيفًا أن هناك تجاه بين التجار لبيع الملابس بربح معقول في بداية الموسم، لتجنب الخسارة في نهاية الموسم من خلال بيعها بأسعار مخفضة.





وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن انخفاض سعر الدولار، لم يؤثر بشكل كبير على سعر الملابس، ولكن المؤثر الأكبر على سعر الملابس المرحلة المقبلة هو زيادة حجم الاستثمار بشكل كبير في قطاع الملابس، نتيجة أن الصين أصبحت دولة طاردة لصناعة الملابس، خاصة أن هامش الربح في هذه الصناعة لا يتعدى الـ4%.



