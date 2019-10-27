تعرف على التصنيف الأمريكي الجديد لجامعة القاهرة (فيديو)

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تقدم جامعة القاهرة 14 مركزًا في التصنيف الأمريكي، واحتفاظها بالمركز الأول على جامعات مصر، قائلًا إن هناك 9 تصنيفات عالمية هامة، ومن أهمها التصنيف الأمريكي.





وأوضح أن التصنيف الأمريكي يتابع 25 ألف جامعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن النتيجة فجر اليوم.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"أن جامعة القاهرة تقدمت 4 مركزًا هذه العام، وأصبحت في المركز 434، لافتًا إلى أن هذا التصنيف له معايير متعددة منها؛ سمعة الجامعة الدولية، وعدد رسائل الدكتوراة، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا، موضحًا أنهم قاموا بعمل إجراءات كثيرة لتحسين وضع جامعة القاهرة في الكثير من التصنيفات.





وأشار إلى أن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم في تصنيف شنغهاي، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة قفزت فئة مئوية كاملة في أول مرة في تاريخها، منوهًا بأن ترتيب الجامعات لا يشبه ترتيب كرة القدم والرياضيات، لافتًا إلى أن تصنيف الجامعات يصنف 25 ألف جامعة على مستوى العالم.





وتابع: "لو عدد الطلاب ظبط في جامعة القاهرة ستقفز 200 مركز على الأقل"، لافتًا إلى أن عدد طلاب جامعة القاهرة كبير للغاية، وأنه يتم مقارنتها بجامعات بها عدد طلاب أقل، لافتًا إلى أن عدد طلاب كلية التجارة فقط 60 ألف طالب، وعدد طلاب كلية الآداب 35 ألف طالب، وعدد كلية الحقوق 36 ألف طالب، متابعًا: "لدينا 260 ألف طالب".



