"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار

كشف محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، موعد تحسن الأحوال الجوية، قائلًا إنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد، لافتًا إلى أن المنخفض الجوي الذي أثر على الأحوال الجوية غادر مصر مساء السبت، وسيتجه إلى ناحية فلسطين.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء السبت: "استقرار في الأحوال الجوية بداية من غدًا، ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، وهدء في سرعات الرياح، وانحصار فرص سقوط الأمطار الخفيفية على السواحل الشمالية، وبعض المناطق في سيناء، ومحافظات الوجه البحري، ولكنها تكون خفيفة وغير مؤثرة على أي أنشطة يومية".



وأشار إلى أن أن الفترة التي تسبق موجة الطقس السيئ كانت درجات الحرارة أعلى من الدرجات المعتادة في هذا الوقت من العام، متابعًا: "ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة سوء الأحوال الجوية"، مستكملًا: "سنستشعر بطقس خريفي ممتع خلال الـ72 ساعة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية".



ولفت إلى إنهم تعرضوا لضغط نفسي شديد خلال الفترة الماضية بسبب ادعاء البعض أن مصر تعرضت لإعصار، موضحًا أن الإعصار له مواصفات فنية أخرى، وآثاره تكون مدمرة، لافتًا إلى أن مصر تعرضت لمنخفض جوي وليس إعصارًا.



ونوه بأنه من الوارد أن تتعرض مصر لمنخفضات جوية أخرى في فصلي الخريف والشتاء، ومن الوارد أن يتعمق المنخفض الجوي ويجلب لنا موجة طقس سيئ، متابعًا: "نتعرض في شهر ديسمبر لمنخفضات جوية قبرصية أكثر عنفًا، واعتدنا عليها وعلى مثل هذه الأجواء".

