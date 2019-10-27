كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي

تراجعت جميع الأندية الكبيرة في قارة أوروبا عن قرار التعاقد مع نجم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





نابولي يكشف عن مطالبه لبيع رويز





وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أكد أنه لا يمانع في بيع الإسباني فابيان رويز جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت الصحيفة أن رئيس نابولي كشف أنه لن يقبل ببيع رويز بمبلغ أقل من 180 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في يناير القادم.





مطالب نابولي تبعد عمالقة أوروبا





وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب نادي نابولي المبالغ فيها جعلت نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد يصرفون النظر عن التعاقد مع رويز في يناير القادم.





نابولي يرغب في تجديد عقد رويز





كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي يسعى بقوه خلال الفترة الحالية لتجديد عقد رويز وقطع الطريق على كبار أوروبا.





مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم



