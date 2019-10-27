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عاجل.. إيرادات مفاجئة لـ"الفيل الأزرق 2" في دور العرض السينمائي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
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نجج "الفيل الأزرق- 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، في تحقيق  إيرادات غير مسبوقة في دور العرض السينمائي.

وجنى الفيلم أكثر من 103 ملايين جنيه، فضلا عن تحقيقه إيرادات كبيرة في دول الخليج العربية.

"أفلام الرعب"
وحظي الفيلم بإشادات كبيرة داخل مصر والوطن العربي على الرغم من أن نوعية الفيلم تنتمي لنوعية "أفلام الرعب"، التي لم تحظ بشعبية كبيرة في الوطن العربي، فعادة ما تحقق أفلام الرعب الأمريكية أرقما قياسية في دور العرض حول العالم، خاصة أن لها شعبية كبيرة بين فئة الشباب والفتيات.

أحداث الفيلم
وتبدأ أحداث فيلم "الفيل الأزرق – 2"، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد "كريم عبد العزيز" لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب "الفيل الأزرق" في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

أبطال الفيلم
ويضم الفيلم فريق عمل الجزء الأول ذاته، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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