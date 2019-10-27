"يد الداخلية" يواصل مشواره نحو الصعود بالفوز على بنها في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية على نظيره بنها، بمجوع لقاء 30 - 23، في اللقاء الذي جمع بينهما على بملعب الصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي، ضمن مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى بالدوري الممتاز لكرة اليد.





الفريق حصد النقطة الـ18، بفوزه السادس اليوم، محققا العلامة الكاملة، ومتصدرا جدول المجموعة الأولي (مجموعة القاهرة) بفارق نقطتين عن فريق الشمس، الذي تلقى هزيمة واحدة من فريق الداخلية، ويملك 16 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق مصر بنها عند النقطة 8.





فوز اليوم هو السادس على التوالي لفريق الداخلية، في انطلاقة متميزة وسط التدعيمات القوية التي شهدها الفريق الموسم الجاري، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24، ثم الشمس بنتيجة 33 - 31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27 - 26.





المجموعة الأولى (مجموعة القاهرة)، تضم أندية الداخلية والشمس واتحاد الشرطة ومدينة نصر والنصر القاهري ومصر للبترول وبنها والتصنيع.





الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.





الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.



