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انفراجة في أزمة الطالبة حسناء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
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الطالبة والمعلم
الطالبة والمعلم
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إنه عندما علم بحالة الطفلة حسناء، من خلال برنامج "كل يوم"، تواصل مع أهلها، واتضح أنها تعاني من تقوس في الطرف السفلي، وتم التواصل مع رئيس جراحة العظام في مستشفى الهلال، لإعداد العملية لها بإذن الله.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، إلى أنه تواصل مدير التأمين الصحي في سوهاج، وستكون الطفلة موجودة غدًا في مستشفى دار الهلال للعرض على رئيس القسم، وتحديد توقيت العملية بإذن الله.

يذكر أن ممدوح السباعي، ورئيس قسم الموهبين بالإدارة التعليمية بسوهاج، قال إنه وجد الطالبة حسناء، جالسة على كرسي متحركة، ولديها رغبة للمشاركة زملائها والكتابة على السبورة، متابعًا: "لم أجد أي حرج في حمل الطالبة حسناء، لكي تكتب على السبورة مثل زملائها".

وأضاف: "لو عملت العملية دي هتمشي إن شاء الله، لكن كل شوية العملية تتأجل، يا ريت حد يساعدها، عشان لو عملت العملية هتبقى طبيعية".
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