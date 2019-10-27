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نقابة الصحفيين ترد على تجاوزات رئيس الزمالك.. لن نتهاون

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
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ضياء رشوان- نقيب الصحفيين
ضياء رشوان- نقيب الصحفيين
السيد علي
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أعلنت نقابة الصحفيين اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تجاوزه في حق بعض العاملين في مجال الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح محمود كامل عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تصريحات بها تطاول من رئيس نادي الزمالك ضد مواطنين مصريين وصحفيين وإعلاميين وغيرهم".

وواصل كامل: "سنقوم بمناقشة القرارات في اجتماع الثلاثاء المقبل، ولا أظن أن أي عضو في مجلس الإدارة سيعترض على القرارات التي نسعي من خلالها لتطبيق القانون".

وتابع عضو مجلس الصحفيين: "وصلت لنا حتى الآن 3 شكاوى على الأقل ضد رئيس الزمالك من صحفيين تعرضوا للإساءة، وسنعاقب أي صحفي تهاون في حق زميل له خلال وجوده في برنامج الزمالك أو أساء لزميل صحفي".

وأكمل: "قد نلجأ في آخر خطواتنا لإقامة اجتماع لمجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في مقر نادي الزمالك".

وأنهي محمود كامل: "هناك أكثر من 1000 صحفي عضو عامل بنقابة الإعلاميين وأعضاء في نادي الزمالك، ويحق لهم قانونيًا استقبال مجلس الإدارة في مقر النادي".
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