رئيس جامعة القاهرة: لدينا 260 ألف طالب.. منهم 60 ألفا في كلية التجارة فقط

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عدد طلاب جامعة القاهرة كبير للغاية، ويؤثر على تصنيفها العالمي، لافتًا إلى أن عدد طلاب كلية التجارة فقط 60 ألف طالب، وعدد طلاب كلية الآداب 35 ألف طالب، وعدد كلية الحقوق 36 ألف طالب، متابعًا: "لدينا 260 ألف طالب".



وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن النشر الدولي لجامعة القاهرة زاد، مستكملًا: "نشر هذا العام ربع إنتاج مصر العلمي".



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن النشر الدولي يكون بمعايير عالية الدقة، متابعًا: "هناك قفزة كبيرة في جامعة القاهرة في كل المجالات".

