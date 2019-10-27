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"التنمية المحلية": ما حدث كان نموذج محاكاة على الأرض لتجربة شتاء حقيقية (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:19 ص
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طقس سيء
طقس سيء
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع مع السادة المحافظين حالة الطقس السي، لافتًا إلى أن الأمور مستقرة على كافة المحافظات الساحلية والدلتا سواء الاسكندرية أو مطروح.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن فريق أدارة الازمة على مستوى كافة المحافظات شارك بقدر عالي من المسؤولية في مواجهة سقوط الامطار، وتم تجاوز الأزمة الأولى، لافتًا إلى أن الوزارة على درجة جاهزية عالية، وتنسق بصور كبيرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرفة العمليات في رئاسة مجلس الوزراء، لمواجهة سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن البالوعات الخاصة باستيعاب مياه الأمطار سيتم مراجعة تطهيرها كل أسبوعين، لافتة إلى أن ما حدث الأيام الماضية كان نموذج محاكاة على الأرض لتجربة شتاء حقيقية، معقبً:" معدلات الأداء ستكون أعلى في الشتويات المقبلة مما حدث خلال الأيام الأخيرة".
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