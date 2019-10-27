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"الخشت": جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
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الخشت
الخشت
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم في تصنيف شنغهاي، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة قفزت فئة مئوية كاملة في أول مرة في تاريخها.

وأوضح "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن ترتيب الجامعات لا يشبه ترتيب كرة القدم والرياضيات، لافتًا إلى أن تصنيف الجامعات يصنف 25 ألف جامعة على مستوى العالم.

وتابع: "لو عدد الطلاب ظبط في جامعة القاهرة ستقفز 200 مركز على الأقل"، لافتًا إلى أن عدد طلاب جامعة القاهرة كبير للغاية، وأنه يتم مقارنتها بجامعات بها عدد طلاب أقل.
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