أسامة الغزالي حرب: تعويم الجنيه إنجاز يحسب للرئيس السيسي

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المقكر السياسي، إنه لا مفر من تقديم الحقيقة للمواطنين، حيث بعد الإنترنت لم يعد هناك سرا في العالم، مضيفا أن الحكومة العاقلة تتعامل مع هذا الواقع، وتخبر مواطنيها بالحقيقة، حيث أنه قد يحصل عليها من 500 سبيل آخر.



وأشار "الغزالي حرب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة مسيطرة على الإعلام بشكل كامل، مؤكدا أنه لو قدم الإعلام كل الآراء، لن يتجه أحد لمشاهدة الجزيرة، وغيرها من القنوات.



وأشاد بقرار تعويم الجنيه المصري، معتبرا أنه بداية الإصلاح الحقيقي، ويعد انجازا يحسب للرئيس السيسي، فضلا على أن مستوى الجنيه بدأ يتحسن، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، مضيفا أن حرص الرئيس السيسي على لقاء المستثمرين شيىء رائع.

