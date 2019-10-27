بركات يكشف أسباب إنضمام كهرباء للمنتخب

أعلن محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسباب ضم محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في الدوري البرتغالي، إلى صفوف منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وأكد بركات عبر تصريحات تلفزيونية: "كهربا ليس غريب عن المنتخب المصري وهذه المرة ليست المرة الأولى، فكان متواجد في صفوف المنتخب خلال فعاليات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا بالجابون".





وواصل مدير المنتخب : "كهربا كان يعاني من أزمات مع الزمالك فقط، والجميع يعرف أنه يركز في الملعب بنسبة 50%، وتركيزه خارج الملعب 50 %".





وأردف بركات : "الكابتن حسام البدري مبيهزرش ولو لم يلتزم اللاعب في التدريبات مع المنتخب ولو لم ينجح في استعادة مستواه سيتم استبعاده.





وأكد نجم الأهلي السابق: "سيتم اختيار 32 لاعبًا في القائمة المبدئية، وسيتم اختيار 24 أو 24 لاعبًا في القائمة النهائية، ومن الممكن استبعاد أي لاعب من الـ6 المحترفين حال عدم إلتزامهم".





وفي سياق متواصل حدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي شرطه الوحيد للانتقال إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

كهربا يحدد شرط الانتقال إلى أهلي جدة مع جروس

ورحل محمود كهربا لاعب فريق الزمالك السابق إلى الدوري البرتغالي بسبب خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على تعديل قيمة عقده مع النادي وتهرب الأخير من اللاعب أكثر من مرة.

وتوصل محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي إلى اتفاق نهائي مع الأهلي على ارتداء الفانلة الحمراء في الفترة القادمة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 400 ألف دولار.

ويسعى كهربا بالاتفاق مع النادي الأهلي لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر يتخوف من الصدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك خاصة في القضايا المرفوعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واحتمالية صدور حكم وغرامة لصالح الزمالك ضد كهربا.

واتفق محمود كهربا مع وكيل أعماله على الموافقة على عرض أهلي جدة السعودي تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك ، على أن يلعب لفريق جروس لنهاية الموسم ويرتدي الفانلة الحمراء في الموسم المقبل لحين صدور الحكم النهائي في قضية الزمالك.





