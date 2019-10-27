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رئيس جامعة القاهرة: قمنا بإجراءات عديدة لتحسين تصنيفات الجامعة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
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الخشت
الخشت
أمنية فوزي
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علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تقدم جامعة القاهرة 14 مركزًا في التصنيف الأمريكي، واحتفاظها بالمركز الأول على جامعات مصر، قائلًا إن هناك 9 تصنيفات عالمية هامة، ومن أهمها التصنيف الأمريكي.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أن التصنيف الأمريكي يتابع 25 ألف جامعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن النتيجة فجر اليوم.

وأوضح أن جامعة القاهرة تقدمت 4 مركزًا هذه العام، وأصبحت في المركز 434، لافتًا إلى أن هذا التصنيف له معايير متعددة منها؛ سمعة الجامعة الدولية، وعدد رسائل الدكتوراة، وعدد الأبحاث المنشورة دوليًا، موضحًا أنهم قاموا بعمل إجراءات كثيرة لتحسين وضع جامعة القاهرة في الكثير من التصنيفات.
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