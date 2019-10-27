أخبار الرياضة العالمية اليوم السبت 26/10/2019: ريال مدريد يضحي بنجمه - فوز أتلتيكو مدريد - حجم إصابة ثنائي يوفنتوس

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم السبت 26 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها تضحيه ريال مدريد بنجم الفريق وفوز أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني وحجم إصابة ثنائي يوفنتوس.





أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم





أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني





استطاع نادي أتلتيكو مدريد أن يفوز على نظيره نادي أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





إنتر ميلان يتحرك لضم نجم برشلونة





أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان بدأ في المفاوضات لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة منذ أسبوع.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلاف بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن الصفقة ولكن سيتوصل الناديين إلى إتفاق بسبب علاقتهم الجيده ببعضهم البعض.





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيوافق على بيع راكيتيتش مقابل 35 مليون يورو دون الحصول على أي لاعبين.





أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ينوي الدخول في صفقة تبادلية مع نابولي في يناير القادم.





وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد ينوي ضم رويز مقابل منح نادي نابولي فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الفريق بالإضافة إلى دفع حوالي 20 مليون يورو.





مانشستر سيتي عقدة أستون فيلا المتواصلة في الدوري الإنجليزي





استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.





وقد تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نادي أستون فيلا في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.





ولم يتمكن أستون فيلا من الفوز أو التعادل مع نظيره مانشستر سيتي في أي مباراة من أخر 10 مباريات على ملعب الاتحاد.





ميسي يطالب برشلونة بضم نجم توتنهام





وأكد موقع "Diario Gol " الإسباني أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشار الموقع إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع إريكسن في يناير القادم لتعويض الرحيل المحتمل للكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط الفريق.





أخبار الرياضة العالمية اليوم





برشلونة يستقر على الإطاحة بـ"فالفيردي"





وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن هذا الموسم قد يكون هو الموسم الأخير بالنسبة لفالفيردي كمدرب لنادي برشلونة.





وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة لن تنفذ خيار التجديد إلى فالفيردي لمدة موسم أخر حتى عام 2021 بسبب الأداء الغير مقنع الذي يقدمه الفريق مؤخرا.





وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا هو الخيار الأقرب لبرشلونة لتدريب الفريق في موسم 2021.





الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة





وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت الشكبة أن نادي برشلونة لا يمانع في بيع برشلونة حيث يرغب النادي في بيع عقده نظرا لعدم حاجة الفريق له في الفترة القادمة.





كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي





أكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن رئيس نابولي كشف أنه لن يقبل ببيع رويز بمبلغ أقل من 180 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في يناير القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب نادي نابولي المبالغ فيها جعلت نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد يصرفون النظر عن التعاقد مع رويز في يناير القادم.





يوفنتوس يكشف عن حالة بيانيتش وهيجواين





كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن حجم إصابة ثنائي الفريق بيانيتش وهيجواين نجمي الفريق التي تعرضا لها خلال مباراة ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي.





وقال ماوريسيو ساري في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" بعد المباراة: "جونزالو واعٍ، لم يفقد الوعي، هو يعاني من غرز في الرأس وتم نقله إلى المستشفى، وسنرى ما سيحدث".





وأضاف: "بيانيتش تعثر بسبب مشكلة عضلية، خرج مصابًا، لكن سنرى كم من الوقت سيغيب، ربما يكون بينتانكور هو البديل المناسب له".



