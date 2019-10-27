في أول ظهور له.. تعليق قوي لأسامة الغزالي حرب على كلام الهارب محمد علي



وأشار "الغزالي حرب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وجود جهاز يراقب الأراء السياسية للمواطنين يعد كارثة، طالما المواطن لا يستخدم العنف، مضيفًا أن المصريين شعب متحضر، ووقت الجد يكونوا على قدر التوقعات.



ولفت المفكر السياسي، إلى أن سبب مشاهدة البعض للقنوات الإخوانية، هو أنهم يرون عليها ما لا يشاهدونه على القنوات المحلية، مضيفا: "كلمة مستهدفين دي بتغظني.. هو إحنا عندنا ثروات هائلة يعني يستهدفونا عليه".



قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المقكر السياسي، إن أي إنسان لا يستخدم العنف من حقه أن يعبر عن رأيه، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما يكون لديها ثقة في نفسها، "فالناس ممكن تقول أي كلام"، معربا عن انتقادة لحالة القلق من تصريحات الهارب محمد علي، معلقا: "ده كلام فارغ، وبيقول أي حاجة".