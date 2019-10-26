استقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 27-10-2019، مع ترقب الأسواق لأسعار الذهب العالمي التي قد تشهد مزيد من الأرتفاعات في الأيام المقبلة، بعدما عودت الخسائر التى حققتها على مدار الأسابيع الماضي يوم الجمعة الماضي









ارتفاع مفاجئ في اسعار الذهب العالمية يوم الجمعة

وسجلت اسعار الذهب العالمةى ارتفاع مفاجئ في يوم الجمعه الماضي قادت اسعار الذهب للأرتفا ، ليصل إلى مستويات 1500 دولار للأوقية،

واستقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، عند الساعة 21:35 بتوقيت مكة المكرمة). وفي تسويات ما بعد التداول شهد المعدن الثمين ارتفاعًا 3.25 دولار، أو 0.2%، لسعر 1,507.95 دولار.

أمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة

اسعار الذهب اليوم الأحد 27-10-2019:





وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب، إن سعر الذهب اليوم الأحد استقرت ؛ بعدما حقق ارتفاعات بقيمة 7 جنيهات في الجرام على مدار تعاملات أول أمس الجمعة، وذلك بعدما قفز سعر الذهب عالميًا؛ ليتخطي سعر الأوقية 1500 دولار.

وأوضح "ناجي" في تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن أسعار الذهب اليوم الأحد 27-10-2019، سجلت، نحو 677 جنيه في الجرام لـ"عيار 21"، وبلغ سعر "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام، و بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.











