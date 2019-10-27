Advertisements
Advertisements
Advertisements

عادل زيدان: لا علاقة بمشروع المليون ونصف فدان بمياه النيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إنه لا يوجد أي علاقة تربط مشروع المليون ونصف فدان بمياه النيل، حيث إن زراعة المليون ونصف فدان تعتمد بشكل كامل على مياه الآبار، وتم بالفعل حفر أبار للحصول على المياه الجوفية في المناطق التي خُصصت ضمن المليون ونصف فدان.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المنطقة التي خصصت بها الدولة زراعة المليون ونصف فدان بها مخزون مياه جوفية يكفي الأرض لأكثر من 100 سنة، موضحًا أن مياه الصرف الزراعي لو تم عمل مواسير لها سيمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.

وتابع: "الأراضي التي تم طرحها سواء كانت في الفرافرة او المغرى أو غرب غرب المنيا قائمة على المياه الجوفية ملهاش علاقة بمياه النيل، ري أبار، والابار الموجودة دي تشتغل 100 سنة، وتم تحديد زراعات غير شرهة للمياه".
Advertisements

أخبار تهمك

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 11 ساعة

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من ساعتين

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status