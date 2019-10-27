عادل زيدان: لا علاقة بمشروع المليون ونصف فدان بمياه النيل

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إنه لا يوجد أي علاقة تربط مشروع المليون ونصف فدان بمياه النيل، حيث إن زراعة المليون ونصف فدان تعتمد بشكل كامل على مياه الآبار، وتم بالفعل حفر أبار للحصول على المياه الجوفية في المناطق التي خُصصت ضمن المليون ونصف فدان.



وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المنطقة التي خصصت بها الدولة زراعة المليون ونصف فدان بها مخزون مياه جوفية يكفي الأرض لأكثر من 100 سنة، موضحًا أن مياه الصرف الزراعي لو تم عمل مواسير لها سيمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.



وتابع: "الأراضي التي تم طرحها سواء كانت في الفرافرة او المغرى أو غرب غرب المنيا قائمة على المياه الجوفية ملهاش علاقة بمياه النيل، ري أبار، والابار الموجودة دي تشتغل 100 سنة، وتم تحديد زراعات غير شرهة للمياه".