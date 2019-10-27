خالد الصاوي: "كل الناس فاكراني سعيد وأنا في الحزن تملي وحيد"









وحظيت الصورة على إعجاب متابعيه الذين عبروا عن مدى محبتهم له.



"شريط 6"

وفى سياق آخر، يشارك الفنان خالد الصاوى حاليا فى فيلم "شريط 6".



أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث أشخاص مدمنين، ويقدم الفنان خالد الصاوى شخصية الطبيب النفسى الذى يتمكن من معالجتهم، وتتوالي الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.



فريق عمل الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي محمد الشرنوبي وخالد أنور، وعدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف على رأسهم الفنانة نيللى كريم.



آخر أعمال الصاوي

يشار أن آخر أعمال خالد الصاوي السينمائية مشاركته في موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، هما "الفيل الأزرق٢"، "ولاد رزق٢"، "خيال مآته.



يشار إلى أن فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، هند صبري، تارا عماد، أحمد خالد صالح.،تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرا، منذ عرضه بالسينمات.



فيلم "ولاد زرق2" بطولة أحمد عز،عمرو يوسف،أحمد الفيشاوى، إخراج طارق العريان،تأليف صلاح الجهينى،والفيلم حقق ايرادات عالية منذ طرحه فى السينمات.









بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم "الجوكر" داعب الفنان خالد الصاوي جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر فى الصورة وهو يضع مكياج شخصية الجوكر، معلقًا على الصورة قائلا: "كل الناس فاكراني سعيد وأنا في الحزن تملي وحيد، الچوكر خالد الصاوي 2019".