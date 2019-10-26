خمسة عشرة نحاتا يعرضون إبداعاتاتهم في جاليري ضي..٢ نوفنبر

ينظم جاليري ضي- أتيليه العرب للثقاقه والفنون معرض نحتيا كبير لنخبة من دكاترة التربية الفنية في مصر وهم (كمال عبيد وأحمد رشدان وعايدة عبدالكريم ومحمد درويش وميرفت السويفي-عايده عبدالكريم ومحمد إسحاق ومحمد الصياد وحسن كامل فريد زايد وعبدالمجيد إسماعيل وعماد المغربي وحسين عبدالباسط وأمجد التهامي وأسعد سعيد



وذلك في يوم السبت الموافق 2 نوفمبر.





وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب للثقافة والفنون ان المعرض يعتبير أكبر معرض نحتي ينطه جاليري ضي منذ انشائه حيث يضم تشكيله كبيرة ومختلفه ومتنوعه من أعمال النحت ويستمر المعرض لمدة أسبوعين



من جهته قال الفنان الدكتور محمد اسحق قومسير المعرض أن معرض أجيال نحتية يضم نخبة من المبدعين والفنانين الذين أثروا وأثرو تاريخ حركة النحت التشكيلي المصري بأعمالهم وأفكارهم ومنهم من يُعد مدرسة نحتية لها تلاميذ تأثروا بهم وبفكرهم.. وهم نحاتين أبدعوا فنيًا وتميزوا من خلال رحلتهم في أحضان كلية التربية الفنية.