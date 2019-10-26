Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الحكومة البلجيكية يقرر تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي
وكالات
Advertisements

صرح تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي، مساء اليوم السبت، بأنه تم اختيار صوفي ويلمز "سياسية ليبرالية"، للتعيين في منصب "رئيس وزراء" جديد للبلاد، لكي تصبح بذلك أول امرأة في البلاد تتولى هذا المنصب.

وهنئ رئيس الوزراء البلجيكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صوفي ويلمز، بالمنصب الجديد: "تهانينا لصوفي ويلمز، الذي سيتم اقتراحها على الملك كرئيس للوزراء".

ولا يزال يتعين على "ويلمز"، التي تبلغ من العمر 44 عاما، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب ملك بلجيكا، الذي من المتوقع أن يعلن عن ترشيحها رسميا للمنصب غدا الأحد على أقصى تقدير، بحسب وكالة "فرانس برس".

وستحل السياسية صوفي ويلمز، محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته شارل ميشيل، في شهر نوفمبر، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز"، كما تشغل "صوفي" حاليا منصب وزيرة الميزانية في الحكومة المؤقتة، التي يرأسها شارل ميشيل.

وسوف تترأس ويلمز حكومة انتقالية حتى تتفق الأحزاب السياسية في بلجيكا على حكومة جديدة، وأخفقت تلك الأحزاب حتى الآن في القيام بذلك بعد الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو.

هذا وتولت حكومة مؤقتة الأمور في بلجيكا أكثر من عام ونصف العام، بعد الانتخابات التي جرت في 2010، مسجلة ما تم اعتباره وقتئذ رقما قياسيا لبلد ليس في حالة حرب.

وبلجيكا مقسمة بالتساوي تقريبا إلى منطقتين، إحداهما ناطقة بالهولندية والأخرى بالفرنسية، كما توجد بها أيضا منطقة أصغر ناطقة بالألمانية.

بلجيكا
هي دولة ذات نظام "ملكي اتحادي" في أوروبا الغربية، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وتستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، فضلا عن ذلك العديد من المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى مثل منظمة حلف شمال الأطلسي،وتغطي مساحة 30،528 كيلومتر مربع ( 11،787 ميل مربع)، وعدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الحكومة البلجيكية رئيس الحكومة رئاسة الوزراء بلجيكا الوزراء

أخبار تهمك

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. استقبال "باهت" لترامب في بروكسل

بلجيكا: الحزب الفلمنكي البلجيكي يهدد بإسقاط الحكومة بسبب "اتفاق الهجرة"

استقالة رئيس الوزراء البلجيكي

استقالة رئيس وزراء بلجيكا بعد خسارته اقتراع على الثقة

ملك بلجيكا يقبل استقالة رئيس الوزراء

ملك بلجيكا يقبل استقالة رئيس الوزراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status