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القليوبية اليوم.. تسليم شباب الباحثين عقود تمويل المشروعات.. وتحسن ملحوظ في أحوال الطقس
السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:40 م
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محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين تحسن ملحوظ في أحوال الطقس وتسليم عقود تمويل المشروعات لشباب الباحثين بجامعة بنها وتفقد المحافظ قافلة منية السباع ببنها.
رئيس جامعة بنها يسلم عقود تمويل المشروعات البحثية لشباب الباحثين
سلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عقود تمويل المشروعات البحثية التي يمولها صندوق البحوث العلمية في دورتها السادسة للفائزين من شباب الباحثين بالجامعة وذلك في إطار سياسة الجامعة لبناء قدرات شباب الباحثين ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتميز.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية.
سقوط عصابة سرقة مهمات السكة الحديد في الخانكة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكة الحديد بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة وبحوزتهم المسروقات، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بقيام مجهولين بسرقة بعض مهمات السكة الحديد بناحية منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز.
بعد توقف الأمطار.. تحسن ملحوظ في طقس القليوبية
شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، بمدن وقري المحافظة وسط رفع حالة الطوارئ بالمحافظة،تحسبا للتغيرات المناخية في اي وقت وخاصة مع سقوط امطار خفيفة في الساعات الاولي من صباح اليوم.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، علي استمرار رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظ علي أرواح المواطنين.
جامعة بنها ضمن أفضل 1500 جامعة عالميًا في تصنيف يو أس نيوز الأمريكي 2020
أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 1500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف " يو اس نيوز الأمريكي" ٢٠٢٠ مشيرا إلى أن جامعة بنها احتلت ولأول مرة الترتيب ١١٦٢ عالميا، كما احتلت الترتيب ٣٧ افريقيا والترتيب ١٢ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
وأكد السعيد أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية والبيطرية بمنية السباع ببنها
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، القافلة الطبية البشرية والبيطرية التي نظمتها كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بقرية منية السباع إحدي قرى مركز ومدينة بنها، بحضور الدكتورة نهلة الجمال نائب رئيس جامعة الزقازيق والمشرفة علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي جاويش وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة والدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقليوبية والدكتور جمال عبد الغني مدير إدارة بنها الصحية واللواء مجدي سيف عضو مجلس النواب وحمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها.
رئيس جامعة بنها يسلم عقود تمويل المشروعات البحثية لشباب الباحثين
سلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عقود تمويل المشروعات البحثية التي يمولها صندوق البحوث العلمية في دورتها السادسة للفائزين من شباب الباحثين بالجامعة وذلك في إطار سياسة الجامعة لبناء قدرات شباب الباحثين ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتميز.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية.
سقوط عصابة سرقة مهمات السكة الحديد في الخانكة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكة الحديد بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة وبحوزتهم المسروقات، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة بقيام مجهولين بسرقة بعض مهمات السكة الحديد بناحية منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز.
بعد توقف الأمطار.. تحسن ملحوظ في طقس القليوبية
شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، بمدن وقري المحافظة وسط رفع حالة الطوارئ بالمحافظة،تحسبا للتغيرات المناخية في اي وقت وخاصة مع سقوط امطار خفيفة في الساعات الاولي من صباح اليوم.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، علي استمرار رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظ علي أرواح المواطنين.
جامعة بنها ضمن أفضل 1500 جامعة عالميًا في تصنيف يو أس نيوز الأمريكي 2020
أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 1500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف " يو اس نيوز الأمريكي" ٢٠٢٠ مشيرا إلى أن جامعة بنها احتلت ولأول مرة الترتيب ١١٦٢ عالميا، كما احتلت الترتيب ٣٧ افريقيا والترتيب ١٢ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
وأكد السعيد أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية والبيطرية بمنية السباع ببنها
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، القافلة الطبية البشرية والبيطرية التي نظمتها كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بقرية منية السباع إحدي قرى مركز ومدينة بنها، بحضور الدكتورة نهلة الجمال نائب رئيس جامعة الزقازيق والمشرفة علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي جاويش وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة والدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقليوبية والدكتور جمال عبد الغني مدير إدارة بنها الصحية واللواء مجدي سيف عضو مجلس النواب وحمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها.
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