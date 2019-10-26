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عاجل.. رئيس الوزراء العراقي يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:33 م
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رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي من قيادة قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات.

احتجاجات العراق

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
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الكلمات المفتاحية

قوات رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء بغداد العراق الإرهاب احتجاجات العراق

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