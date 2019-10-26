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بسنت فهمي: عندنا مليون خطة بديلة لمياه نهر النيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:33 م
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بسنت فهمي
بسنت فهمي
كساب أحمد
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طمأنت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، الشعب المصري في ملف سد النهضة، حيث ذكرت أن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه، وأن حق مصر في نهر النيل ليس مطروح للمناقشة من الأساس لأنه حق من آلاف السنين، وذلك خلال ردها على سؤال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، عند سؤالها عن الحلول البديلة لسد النهضة.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن العالم المصري فاروق الباز تحدث عن مشروع "ممر التنمية" وهذا المشروع كافة أوراقة جاهزة لدى الدولة، وكذلك منطقة شرق العوينات والتي يوجد بها مياه جوفية تغطي 100 سنة لزارعة 250 ألف فدان.

وتابعت:" أنا عاوزه الناس تطمئن، ممكن نقعد نتفاوض وكل شيء يتحل بالتفاوض، عندنا كمان مشروعات لتحلية مياه البحر، عندنا مليون خطة بديلة لمياه نهر النيل وهذا لا يعني أننا قد نفرط في أي نقطة مياه بل هذه التصريحات لطمأنة المصريين، ويجب ترشيد الاستهلاك، مش عاوزين رش الشوارع بالمياه وغسيل السيارات في الشارع والري بالغمر والحاجات دي تاني".
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة توك شو بسنت فهمي

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