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"خطفني" .. أول تعليق من أسماء الشريف بعد إنقاذ راغب علامة لها في "ذا فويس"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:32 م
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أسماء الشريف
أسماء الشريف
لمياء علي
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انطلقت مساء اليوم السبت، الموافق 26 من أكتوبر الجاري، أولى حلقات المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس.

وبعد انقاذ السوبر ستار راغب علامة لها، علقت المتسابقة المصرية أسماء الشريف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: راغب ينقزنى ويقوم بخطفى الحمد لله.

وكان  التنافس قد اشتعل بين ثلاثة متسابقين، وهم: أسماء الشريف،حفيظة فالكو، وآمال سكاك، والذين قدموا  أغنية "وحشتني"، للفنانة سعاد محمد.

ولكن قام الفنان محمد حماقي باختيار المتسابقة حفيظة فالكو للإنتقال إلى العروض المباشرة وترك الاختيار لراغب علامة الذي قرر أن يخطف أسماء وينقذها من شبح مغادرة البرنامج.

محمد حماقي يتعرض لهجوم شديد

وبعد تخليه عن أسماء الشريف وعدم اختياره لها، تعرض محمد حماقي لهجوم شديد من قبل متابعي أسماء، وعبروا عن غضبهم منه ولاسيما وأنها أدت الأغنية بشكل مميز حسبما قالوا.

جدير بالذكر أن أسماء الشريف

أسماء الشريف هي أول فتاة من الصعيد تقف على مسرح برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس في ثالث حلقات الموسم الجديد "الخامس"،

وتحدت كل الظروف فقط لكي تصل إلى مسرح ذا فويس، إلى أن أبهرت لجنة التحكيم.

وقد أثارت أسماء الشريف حالة من الجدل منذ الوهلة الأولى لظهورها على مسرح ذا فويس، وبالأخص بعدما حضنها محمد حماقي لتهنئتها بتخطي مرحلة الصوت وبس.

وكانت أسماء قد علقت على تعليقات منتقدي حضن حماقي لها في تصريح خاص سابق للفجر الفني، وقالت إنه شخص خلوق ويعتبر نفسه أخ كبير لهم.

جدير بالذكر أن برنامج ذا فويس يضم عدد من النجوم في لجنة التحكيم، وهم :سميرة سعيد، محمد حماقي، أحلام، راغب علامة.
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