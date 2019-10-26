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بمشاركة "تريزيجيه".. مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:22 م
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مانشستر سيتي وأستون فيلا
مانشستر سيتي وأستون فيلا
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تغلب فريق مانشستر سيتي على منافسه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" 2019 - 2020.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 46، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتزنز في الدقيقة 65، واختتم الألماني جوندوجان بالهدف الثالث في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 22 محتلًا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولكن يتبقى له مباراة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

وبدء مانشستر سيتي مباراته أمام أستون فيلا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - فرناندينيو - ستونز - ميندي.

خط الدفاع: جاندوجان - دافيد سيلفا - دي بروين.

خط الهجوم: برنادو سيلفا - ستيرلينج - خيسوس.

وجلس على دكة البدلاء كلًا من: برافو - أوتامندي - ووكر - أنجلينو - فودين - رياض محرز - أجويرو.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا:-

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