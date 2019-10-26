لهذه الأسباب اختار راغب علامة المتسابق يوسف هناد للانتقال إلى العروض المباشرة

اشتعلت الحلقة الأولى من المواجهة اليوم فى برنامج "ذا فويس" بين اثنين من فريق السوبر ستار راغب علامة وهما عثمان بلبل ويوسف هنّاد، وهما من المغرب، واستطاعوا أن يبهرهوا الجمهور بآدائهمم على خشبة المسرح، وضع ذلك الأمر راغب علامة في حيرة، لكنه فى النهاية اختار يوسف هنّاد لكى ينتقل إلى العروض المباشرة.





وأوضح راغب سبب إختياره أنه وجد فيه ثلاث صفات جيدة هما :"قوّة آدائه، وقماشة صوته، إضافة إلى حضوره على المسرح.



وفى سياق مختلف خطف الفنان راغب علامة المتسابقة الصعيدية أسماء الشريف، وبذلك منعها من مغادرة البرنامج.





وفى سياق آخر، شهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وبعد مرحلة "المواجهة" يتم الانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.