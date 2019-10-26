رئيس نادي مياة البحيرة: هدفنا عودة الفريق لدوري القسم الثاني

أكد المهندس محمد نشأت رئيس نادي مياة البحيرة، أن هدفه هو إعادة نادي شركة مياه البحيرة لأمجاده، من خلال إعادة الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز "ب" مرة أخرى.



وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" عن وجود خطة عمل طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدك خلال الفترة المقبلة حتى يعود نادي شركة مياه البحيرة سريعا لمكانته بين كبار الأندية في مصر خاصة أنه يعتبر الممثل الثاني بعد نادي دمنهور بمحافظة البحيرة.



وناشد نشأت أن يكون الجميع بنادي مياه البحيرة على قلب رجل واحد خلف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لعبور هذه المرحلة ومواصلة الانتصارات واحتلال قمة المجموعة الثالثة عشر، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز (ب) وعودة نادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد .



وقدم محمد عقدة رئيس نادي مياه البحيرة ومحمد صديق نائب رئيس النادي والمشرف العام كل الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد نشأت علي مساندتهم ودعمهم وساعة صدرها من أجل النهوض بنادي مياه البحيرة إلىالافضل دائما



ويقود مياه البحيرة أحمد الشاذلي لاعب الكروم والزمالك الأسبق، مديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعصفورة عمال غرف ملابس

يذكر أن فريق مياه البحيرة تعادل في اول جولتين مع المعمورة ومركز شباب كوم حمادة ضمن منافسات دوري القسم الثالث