Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس نادي مياة البحيرة: هدفنا عودة الفريق لدوري القسم الثاني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements
أكد المهندس محمد نشأت رئيس نادي مياة البحيرة، أن هدفه هو إعادة نادي شركة مياه البحيرة لأمجاده، من خلال إعادة الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز "ب" مرة أخرى.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" عن وجود خطة عمل طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدك خلال الفترة المقبلة حتى يعود نادي شركة مياه البحيرة سريعا لمكانته بين كبار الأندية في مصر خاصة أنه يعتبر الممثل الثاني بعد نادي دمنهور بمحافظة البحيرة.

وناشد نشأت أن يكون الجميع بنادي مياه البحيرة على قلب رجل واحد خلف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لعبور هذه المرحلة ومواصلة الانتصارات واحتلال قمة المجموعة الثالثة عشر، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز (ب) وعودة نادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد .

وقدم محمد عقدة رئيس نادي مياه البحيرة ومحمد صديق نائب رئيس النادي والمشرف العام كل الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد نشأت علي مساندتهم ودعمهم وساعة صدرها من أجل النهوض بنادي مياه البحيرة إلىالافضل دائما

ويقود مياه البحيرة أحمد الشاذلي لاعب الكروم والزمالك الأسبق، مديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعصفورة عمال غرف ملابس
يذكر أن فريق مياه البحيرة تعادل في اول جولتين مع المعمورة ومركز شباب كوم حمادة ضمن منافسات دوري القسم الثالث
Advertisements

أخبار تهمك

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status