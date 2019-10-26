سارة نخلة عن السوشي: علاج للاكتئاب

قامت الفنانة السورية سارة نخلة، بنشر أحدث صورة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، حيث ظهرت في الصورة وهي تتناول العشاء المكون من "السوشي".



حيث علقت "نخلة" علي الصورة وكتبت "منطقة الأمان، علاج الإكتئاب، السوشي، مشيرة في الصورة إلي السيناريست أيمن سليم الذي كان يتناول معها العشاء.



نصيبي وقسمتك 3 " كله بالحب"



يذكر أن الفنانة سارة نخلة شاركت مؤخراً في مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "كله بالحب"، والتي دارت أحداثها حول استخدام علم التخاطر في الوصول للأشهاص والتحكم بأفعالهم وقرارتهم وشخصياتهم.



وقدمت سارة شخصية فتاة لديها طموح حيث ترتبط بصاحب فندق شهير في الإسكندرية من أجل أمواله، حيث أنه يقوم بالإنفاق عليها وعلي عائلتها، وترغب في الزواج منه ولكنه يرفض، وتتوالي الأحداث بشكل شيق، وحققت هذه الحكاية نجاحاً كبيراً ضمن الحكايات التي يقدمها مسلسل نصيبي وقسمتك في جزئه الثالث.



شارك في حكاية "كله بالحب" الفنان شريف سلامة، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة سارة نخلة، الفنانة هاجر أحمد، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة سينرجي.



مسلسل حكايتي



شاركت الفنانة سارة نخلة في دراما رمضان بمسلسل حكايتي، حيث قدمت دور فتاة ثرية تحب شخص لا يحبها ويتزوج من أخري فتضطر للزواج من ابن عمه لتظل بقربه، وتتوالي أحداث المسلسل في شكل درامي شيق.



مسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطي، من بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنا، وفاء عامر، نهال عنبر، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.



مسلسل هبه رجل الغراب



شاركت الفنانة السورية سارة نخلة في أحداث الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي هبه رجل الغراب، وقدمت دور مميز لفتاة تسمي "داليا" وتحاول التقرب من أصحاب الشركة.



المسلسل من بطولة أحمد فريد، نهاد السباعي، سارة نخلة، حماده بركات.



حياتها الشخصية



بعد قصة حب مع الفنان أحمد عبدالله محمود تزوجت منه في عام "2015"، في حفل عائلي، ذلك بعد أن التقت به صدفة في حفل عيد ميلاد صديقة مشتركة بينهما.



ولكن بعد ثلاث سنوات اعلنت الانفصال بعد وقع مشاكل بينهما، وصرحت نخلة أن سبب الانفصال هو خيانته لها، وضرب لها وتعينفه معللاً ذلك ان الرجل من حقه ضرب زوجته حسبما أعلنت.