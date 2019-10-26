Advertisements
Advertisements
Advertisements

سارة نخلة عن السوشي: علاج للاكتئاب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:18 م
Advertisements
سارة نخلة
سارة نخلة
اسماء زقزوق
Advertisements
قامت الفنانة السورية سارة نخلة، بنشر أحدث صورة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فسيبوك"، حيث ظهرت في الصورة وهي تتناول العشاء المكون من "السوشي".

حيث علقت "نخلة" علي الصورة وكتبت "منطقة الأمان، علاج الإكتئاب، السوشي، مشيرة في الصورة إلي السيناريست أيمن سليم الذي كان يتناول معها العشاء.

نصيبي وقسمتك 3 " كله بالحب"

يذكر أن الفنانة سارة نخلة شاركت مؤخراً في مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "كله بالحب"، والتي دارت أحداثها حول استخدام علم التخاطر في الوصول للأشهاص والتحكم بأفعالهم وقرارتهم وشخصياتهم.

وقدمت سارة شخصية فتاة لديها طموح حيث ترتبط بصاحب فندق شهير في الإسكندرية من أجل أمواله، حيث أنه يقوم بالإنفاق عليها وعلي عائلتها، وترغب في الزواج منه ولكنه يرفض، وتتوالي الأحداث بشكل شيق، وحققت هذه الحكاية نجاحاً كبيراً ضمن الحكايات التي يقدمها مسلسل نصيبي وقسمتك في جزئه الثالث.

شارك في حكاية "كله بالحب" الفنان شريف سلامة، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة سارة نخلة، الفنانة هاجر أحمد، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حكايتي

شاركت الفنانة سارة نخلة في دراما رمضان بمسلسل حكايتي، حيث قدمت دور فتاة ثرية تحب شخص لا يحبها ويتزوج من أخري فتضطر للزواج من ابن عمه لتظل بقربه، وتتوالي أحداث المسلسل في شكل درامي شيق.

مسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطي، من بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنا، وفاء عامر، نهال عنبر، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.

مسلسل هبه رجل الغراب

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة في أحداث الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي هبه رجل الغراب، وقدمت دور مميز لفتاة تسمي "داليا" وتحاول التقرب من أصحاب الشركة.

المسلسل من بطولة أحمد فريد، نهاد السباعي، سارة نخلة، حماده بركات.

حياتها الشخصية

بعد قصة حب مع الفنان أحمد عبدالله محمود تزوجت منه في عام "2015"، في حفل عائلي، ذلك بعد أن التقت به صدفة في حفل عيد ميلاد صديقة مشتركة بينهما.

ولكن بعد ثلاث سنوات اعلنت الانفصال بعد وقع مشاكل بينهما، وصرحت نخلة أن سبب الانفصال هو خيانته لها، وضرب لها وتعينفه معللاً ذلك ان الرجل من حقه ضرب زوجته حسبما أعلنت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما سارة نخلة دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي إيما أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 17 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 5 ساعات

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من ساعتين

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مريم حسن تترقب ردود أفعال الجمهور عن حكايتها في "نصيبي وقسمتك2"

سارة نخلة تتألق بالأحمر فى أحدث إطلالتها الصيفية

سارة نخلة تواصل تصوير "نصيبي وقسمتك 3" (صور)

سارة نخلة تروج لحكايتها في "نصيبي وقسمتك 3" وهذه التفاصيل

عرض "حبيبتي من تخون" الحكاية الجديدة من "نصيبي وقسمتك" اليوم

بعد خطفه الأنظار في "نصيبي وقسمتك" ودعم ميرنا نور الدين.. تعرف علي محسن صبري!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status