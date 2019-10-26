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لاعبي دمنهور ينتظرون صرف مرتباتهم بالقسم الثالث

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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ينتظر لاعبو دمنهور من مجلس إدارة دمنهور صرف مرتباتهم المتأخرة منذ ثلاث شهور، من جانب مجلس الإدارة الحالي.

وقال اللاعبين أنهم يأملوا في صرف جزء من المستحقات المتأخرة، للصرف على حياتهم اليومية، من اجل تركيزا فى تدريبات الفريق وخلال منافسات دورى القسم الثانى المقبلة نظرا لوجود ألتزامات كثيرة علي كاهلهم تجاه أسرة كل منهم
علي الرغم من صرف مجلس أدارة دمنهور مقدمات عقود اللاعبين خلال فترة الاعداد ألا أنه مازال يوجد باقي مستحقات مالية لعدد من اللاعبين القدامي بالموسم المنقضي وهناك أيضا ثنائي خط الدفاع أحمد درة والسيدسويلم لم يحصلوا علي مقدمات عقودهم عن الموسم الجديد لحين هذا الوقت

وينتظر مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله ومعه الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أحمدساري، التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى، من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وجميع رجال الأعمال بالمحافظة في ظل دخول فريق دمنهور علي مباريات قوية جدا ضمن منافسات دوري القسم الثاني في إطار البحث عن الصعود والعودة مجددا لدوري الأضواء والشهرة

وقال ساري أنة لم يحصل نادي دمنهور حتي الان على أى دعم خلال الفترة الماضية ويأمل في وجود دعم مادي مناسب مآ محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة لتدعيم الفريق الدمنهوري ماديا من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.
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