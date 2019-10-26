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إطلالة جديدة للقاء الخميسي بالجونة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:15 م
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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مجموعة جديدة من الصور لها وهي في الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".

وظهرت وهي ترتدي فستان رصاصي اللون، ووضعت ميك أب مناسب مع بشرتها ويظهر ملامحها الجميلة، ولجأت إلى الطبيعة في الصور.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وحصلت على ألاآف الإعجابات، حيث قال أحدهم في تعليق: "قمة الجمال والأناقة"، وعلق معجب آخر قائلاً: "جمالك"، وقال آخر: "جميلة ورقيقة " .


بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة، كما قدمت دورا ناجحاً في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر.وعام 2012 نجحت بنجاح الزوجه الرابعه بدمها الخفيف والمرح


يذكر أن لقاء شاركت بفيلم "الفارس والأميرة " في مهرجان الجونة السينمائي وكانت رسالة الفيلم أنه " لا يوجد مستحيل" فكانت شخصية الخميسي تؤدي دور الراوية، وتغني أغنية الفيلم.

يعرف أن هذا الفيلم صناعة مصرية وعربية خالصة، سواء على مستوى الكتابة والأبطال، أو على مستوى الموسيقي التصويرية وصولاً إلى الإنتاج.


يوجد عدد كبير من أبطال الفيلم، رحلوا عن دنيانا بحكم، أن هذا الفيلم عمره 20 عاماً، ومنهم أمينة رزق وسعيد صالح، فلم يتمكنوا من مشاهدة هذه التجربة.
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