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محمد الباز يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الأمطار

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
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الباز
الباز
أمنية فوزي
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طالب الإعلامي محمد الباز، بمحاسبة المقصرين في حوادث الأمطار، إذا ثبت تأثر مرافق حديثة أو طرق جديدة بنيت مؤخرًا، من بعد عام 2003، من مياه الأمطار.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت: "مفيش حد أكبر من الحساب؛ لأن مفيش حد أكبر من البلد سواء مسئول كبير أو صغير".

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن الولاء الأساسي للوطن فقط وليس للمسئولين، معلقًا: "مش بنداري على مسئولين، وإللي غلط يتحاسب".

وطالب الإعلامي، الحكومة بتكشيل لجنة للتحقيق في أحداث الأمطار، والتأكد إذا كان هناك متورط في هذه الأحداث بسبب مرافق تأثرت وكان لا يجب أن تتأثر، متابعًا: "الناس لازم تفوق داخليًا وخارجيًا".
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