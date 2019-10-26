بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت بسلام بسبب جهود الدولة وتعاون المواطنين، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي الذي شهدته مصر كان متعمقًا وقويًّا، وفارق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا يتجاوز 45 درجة، مما جعل الجو شديد السوء.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم السبت، أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد استقرارًا في حالة الطقس، لتقل السحب مع هبوط أمطار متوسطة إلى خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في الـ48 ساعة المقبلة، وستنعدم تمامًا في الـ48 ساعة الأخرى، موضحًا أن الرياح ستهدئ تماما على كافة الأنحاء، والمياه البحرية ستعود لطبيعتها، والشبورة المائية ستعلن حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة.



وناشد المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات الجوية، متابعًا: "النصف الثاني من الخريف وآخره يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وعنيفة كما هو معتاد سنويًّا، ويمكن أن تكون الأجواء أكثر أو أقل عنفًا مما سبق".

