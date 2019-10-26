Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:06 م
Advertisements
طقس سيء
طقس سيء
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت بسلام بسبب جهود الدولة وتعاون المواطنين، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي الذي شهدته مصر كان متعمقًا وقويًّا، وفارق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا يتجاوز 45 درجة، مما جعل الجو شديد السوء.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم السبت، أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد استقرارًا في حالة الطقس، لتقل السحب مع هبوط أمطار متوسطة إلى خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في الـ48 ساعة المقبلة، وستنعدم تمامًا في الـ48 ساعة الأخرى، موضحًا أن الرياح ستهدئ تماما على كافة الأنحاء، والمياه البحرية ستعود لطبيعتها، والشبورة المائية ستعلن حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وناشد المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات الجوية، متابعًا: "النصف الثاني من الخريف وآخره يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وعنيفة كما هو معتاد سنويًّا، ويمكن أن تكون الأجواء أكثر أو أقل عنفًا مما سبق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد موج البحر منخفض جوي غيوم شبورة مائية درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس في بورسعيد اليوم الخميس حالة الطقس في الاسكندرية يوم الجمعة حالة الطقس اليوم وغدا حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم اليوم الهيئة العامة للأرصاد الطقس يوم الجمعة الطقس في القاهرة الطقس اليوم الطقس الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 14 ساعة

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 7 ساعات

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق عمرو أديب على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا أمام السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

من 8 بنود.. مشروع قرار تصعيدي ضد رئيس الزمالك

01:09 ص

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status