أشرف صابر: لدينا علماء بهيئة الأرصاد يضاهون نظرائهم في ناسا (فيديو)

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد، إن الطقس سيشهد حالة من التحسن اعتبارًا من الغد، وستزداد فترات سطوع الشمس، نافيًا ما تردد بشأن تعرض البلاد لإعصار، مؤكدًا أن مصر تعرضت لمنخفض جوي متعمق قادم من جنوب قبرص.



وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك إصرار على إثارة الرعب في قلوب المصريين بشأان تعرض مصر لإعصار، معقبا: "سميت المنخفض حمادة من كتر الاصرار أن مصر ستتعرض لإعصار"، مؤكدا أن تأثير المنخفض على مصر قد انتهى، واتجه شرقا.



وأوضح أن هناك أمطار غزيرة سقطت اليوم على محافظات سيناء، ومدن القناة، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد المصرية بها علماء تضاهي علماء ناسا، منوها بأن هناك دراسات للتغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات المختلفة لمصر حتى 2100.

