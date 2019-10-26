Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشرف صابر: لدينا علماء بهيئة الأرصاد يضاهون نظرائهم في ناسا (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد، إن الطقس سيشهد حالة من التحسن اعتبارًا من الغد، وستزداد فترات سطوع الشمس، نافيًا ما تردد بشأن تعرض البلاد لإعصار، مؤكدًا أن مصر تعرضت لمنخفض جوي متعمق قادم من جنوب قبرص.

وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك إصرار على إثارة الرعب في قلوب المصريين بشأان تعرض مصر لإعصار، معقبا: "سميت المنخفض حمادة من كتر الاصرار أن مصر ستتعرض لإعصار"، مؤكدا أن تأثير المنخفض على مصر قد انتهى، واتجه شرقا.

وأوضح أن هناك أمطار غزيرة سقطت اليوم على محافظات سيناء، ومدن القناة، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد المصرية بها علماء تضاهي علماء ناسا، منوها بأن هناك دراسات للتغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات المختلفة لمصر حتى 2100.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة ناس هيئة الأرصاد منخفض حمادة منخفض جوي عمرو اديب حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية توك شو تعرض مصر لاعصار اخر اخبار الطقس Egypt weather

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 12 ساعة

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة لمدة يومين.. والتحسن يبدأ من الخميس

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار.. وتوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

هل ستتعرض مصر لإعصار.. الأرصاد ترد (فيديو)

"رغم نفي الأرصاد".. شائعات السوشيال ميديا تُربك المصريين بشأن الأعاصير

إرشادات هامة لسكان مصر وفلسطين للتعامل مع الإعصار النادر

إعصار يضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد الجوية تكشف الحقيقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status