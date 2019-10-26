حمو بيكا: "أبويا جزار وسبب دخول الفن"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن أسرته تعمل في مجال "الجزارة"، مشيرا إلى أن والده السبب في دخوله الفن حينما طلب منه تسجيل أغنية بصوته، معلقًا: "أنا عيلتى كلهم جزارين ووالدى هو من طلب منى الغناء لما سمع صوتي".



وأضاف "بيكا" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" أنه سجل أول أغنيه له بعنوان "قشطة"، ثم قام أصدقائه بنشر الأغنية على موقع "يوتيوب" وحققت نجاح كبير.



وتابع مطرب المهرجانات: "أغنية قشطة كانت أول أغنية ليا ومكنتش اعرف وقتها اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا وأصحابى هما اللى رفعوا الأغنية والناس تفاعلت معها وكانت البداية من هنا".

