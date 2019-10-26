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راغب علامة ينقذ أسماء الشريف من مغادرة "ذا فويس"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:44 م
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أسماء الشريف
أسماء الشريف
هبة أحمد
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اشتعلت الحلقة الأولى من المواجهة اليوم فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابقين الثلاثة أسماء الشريف،حفيظة فالكو، وآمال سكاك، بغنائهم أغنية "وحشتني"، للفنانة سعاد محمد.

وبعد انتهائهم من الغناء اختار الفنان محمد حماقي المتسابقة حفيظة فالكو للإنتقال إلى العروض المباشرة، وعبر عن حزنه الكبير للتفريط في الموهبتين الأخرتين، وطالب أعضاء لجنة التحكيم بخطف إحداهما.

لذا قرر الفنان راغب علامة، أن يخطف المتسابقة المصرية أسماء الشريف، وينقذها من مغادرة البرنامج، لتظل أسماء الشريف، على كرسي الانتظار، وإذا قام راغب بخطف أحد آخر غيرها، فإن مكانها سيكون في خطر، لأنه سيكون مجبرًا على اختيار واحد منهما، لأن كل مدرب يحق له أن يخطف متسابقا واحدا فقط.

وفى سياق آخر، شهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.
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