Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحالف "مقتدى الصدر" يطلق اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:38 م
Advertisements
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
Advertisements

بدأ تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي.

وأوضح تحالف "سائرون" في مؤتمر صحفي، أن هذا "القرار جاء لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح وصار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق".

وأضاف التحالف "بناء على هذا تعلن كتلة تحالف سائرون أنها ستكون معارضة، وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

ودعت كتلة تحالف "سائرون" الكتل السياسية أن تفعل كما فعل التحالف، ويخطو نفس خطوته.

هذا وأعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلا و 2592 جريحا، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

كما أشارت المفوضية في بيان لها إلى مغادرة المصابين المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل.

وأفادت المفوضية بأن العدد الأكبر من الضحايا كان في العاصمة العراقية بغداد، ومدن ميسان والديوانية وذي قار والبصرة وكربلاء، كما أعلنت أن الاحتجاجات أسفرت عن حرق وتضرر أكثر من 80 مبنى حكوميا ومقرات حزبية.

احتجاجات العراق
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتدى الصدر تحالف العراقي العراق البرلمان العراقي البرلمان احتجاجات العراق

أخبار تهمك

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ أقل من ساعتين

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ يوم

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ يوم

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 15 ساعة

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ 33 دقيقة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"مقتدى الصدر" يعرب عن رفضه التعدي على المتظاهرين العزل بالعراق

قيادي عراقي: كتل سياسية تحدد مصير استقالة رئيس الوزراء

عاجل... متظاهرون في بغداد يرددون شعارات ضد التدخل الإيراني

عاجل... إغلاق جسرين في بغداد جراء ازدياد أعداد المتظاهرين

عاجل... رئيس الحكومة العراقية يقرر إعادة المفصولين بوزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم

الإعلام الأمني العراقي: تدمير أوكار لـ"داعش" بمحافظة ديالى

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

10:27 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status