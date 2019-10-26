تحالف "مقتدى الصدر" يطلق اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي





بدأ تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي.





وأوضح تحالف "سائرون" في مؤتمر صحفي، أن هذا "القرار جاء لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح وصار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق".





وأضاف التحالف "بناء على هذا تعلن كتلة تحالف سائرون أنها ستكون معارضة، وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين".





ودعت كتلة تحالف "سائرون" الكتل السياسية أن تفعل كما فعل التحالف، ويخطو نفس خطوته.







كما أشارت المفوضية في بيان لها إلى مغادرة المصابين المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين في محافظة بابل.

وأفادت المفوضية بأن العدد الأكبر من الضحايا كان في العاصمة العراقية بغداد، ومدن ميسان والديوانية وذي قار والبصرة وكربلاء، كما أعلنت أن الاحتجاجات أسفرت عن حرق وتضرر أكثر من 80 مبنى حكوميا ومقرات حزبية.

هذا وأعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلا و 2592 جريحا، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

احتجاجات العراق

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.





وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.



