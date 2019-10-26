البحر الأحمر اليوم السبت.. شمس مشرقة وأجواء رائعة وبدء التحصينات ضد حمى الوادي



محافظة البحر الأحمر، هي عروس البحر الأحمر ومشتى عالمى، لما تتمتع بأنها تأخذ العلامة الكاملة فى سطوع شمسها ودفء جوها فى فصل الشتاء، ورغم التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.



وهنا على أرض السياحة وسواحل البحر الأحمر، ترصد لكم عدسة بوابة "الفجر" ما تشهده محافظة البحر الأحمر اليوم السبت من الطبيعة الخلابة الساحرة، والطقس المعتدل، يزينها سطوع الشمس، وأمواج البحر الهادئه، فهو ما تتميز بها معظم مدن البحر الأحمر، وهو ما دفع العديد من السائحين والزائرين لزيارتها وخاصة خلال هذه الفترة من العام المتمثل فى موسم الشتاء، على الرغم من الطقس السيئ وتساقط الأمطار فى عدد من محافظات مصر.



وفي مدينة الغردقة السياحية التي صنفت ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، تشاهد السائحون والمصريون يواصلون جولاتهم في الشوارع والاسواق السياحية بمدينة الغردقة، والاستجمام على شواطئ البحر للاستمتاع بالطقس الممتع وسطوع الشمس الذهبية التى تنشر أشعتها على الرمال وشواطئ البحر لينعم بهذه الطبيعة الخلابة أهالي البحر الاحمر وزوارها من جميع أنحاء العالم.





"ماجد القاضي": لـ"لفجر" السياحة تستثني محافظات الصعيد من وقف الرحلات الداخلية

أكد ماجد القاضي رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، هو قرار صائب تفاديا لحدوث الكوارث، موضحًا هذا الأمر في المحافظات التي تشهد تقلبات جوية.



وأضاف، "القاضي"، لـ "لفجر"، تلقينا إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، ومع استمرار وقف الأنشطة البحرية.



طالبت إدارة محميات البحر الأحمر، مسئولي وملاك ومشغلي الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، بالتوجة لمقر إدارة المحميات لإستخراج تصاريح ممارسة نشاط الوحدات.



وأكدت محميات البحر الأحمر فى بيان لها اليوم، أنه على ملاك الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص ملاحى للعمل بمدن "الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، ومناطق جنوب مرسى علم، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية" غوص، وسنوركلينج، والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل".



إنطلاق حملة التحصينات المجانية ضد حمى الوادي المتصدع بالبحر الأحمر بالمجان

انطلقت صباح اليوم السبت اول ايام حملة التحصين المجانية ضد مرض حمي الوادي المتصدع بمدن محافظة البحر الأحمر، وبدأت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، التحصينات بمدينة الغردقة.



ومن جانبه كلف الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري، الدكتورة رشا ربيع طبيبة الوقاية بوحدة الدهار البيطرية بمدينة الغردقة بتحصين الحيوانات بمنطقة الحجاز مع تسجيل وترقيم الحيوانات ورش وتطهير حظائر الحيوانات، وذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة، وتعليمات نائب محافظ البحر الأحمر.



نظمت كلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، ظهر اليوم، ندوة تثفيقية لطلابها عن حرب اكتوبر المجيدة، تحت عنوان" في رحاب اكتوبر"، وذلك برعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية، وحاضر بالندوة العميد محمد مصطفى مدير البوابة الالكترونية بمحافظة البحر الأحمر.



ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لخدمةالمجتمع، أن حرب أكتوبر نصر عظيم وسيظل فخرًا لكل جيل يفتخر به المصريين، ويتوارثه الأجيال عبر الزمن، ليحكي بطولات الجيش المصري الذي هو درع الوطن وسيفة.



عقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة بالغردقة.



جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وورئيس مدينة الغردقة وسفاجا وعدد من ممثلي المدن ومديريات الصحة والبيئة والطب البيطري والزراعة وشركة المياه بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.



واستعرضت جميع المديريات بالمحافظة (الصحة- الزراعة – البيئة – شركة المياه – شركة الكهرباء -الطب البيطرى – الحجر الصحي) أعمال الرصد الحشرى والمكافحة وكذلك التوعية الصحية الأهالي.







رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ على شواطئ البحر الأحمر وترحب بالزائرين

محافظة البحر الأحمر، هي عروس البحر الأحمر ومشتى عالمى، لما تتمتع بأنها تأخذ العلامة الكاملة فى سطوع شمسها ودفء جوها فى فصل الشتاء، ورغم التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.وهنا على أرض السياحة وسواحل البحر الأحمر، ترصد لكم عدسة بوابة "الفجر" ما تشهده محافظة البحر الأحمر اليوم السبت من الطبيعة الخلابة الساحرة، والطقس المعتدل، يزينها سطوع الشمس، وأمواج البحر الهادئه، فهو ما تتميز بها معظم مدن البحر الأحمر، وهو ما دفع العديد من السائحين والزائرين لزيارتها وخاصة خلال هذه الفترة من العام المتمثل فى موسم الشتاء، على الرغم من الطقس السيئ وتساقط الأمطار فى عدد من محافظات مصر.وفي مدينة الغردقة السياحية التي صنفت ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، تشاهد السائحون والمصريون يواصلون جولاتهم في الشوارع والاسواق السياحية بمدينة الغردقة، والاستجمام على شواطئ البحر للاستمتاع بالطقس الممتع وسطوع الشمس الذهبية التى تنشر أشعتها على الرمال وشواطئ البحر لينعم بهذه الطبيعة الخلابة أهالي البحر الاحمر وزوارها من جميع أنحاء العالم.أكد ماجد القاضي رئيس المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، هو قرار صائب تفاديا لحدوث الكوارث، موضحًا هذا الأمر في المحافظات التي تشهد تقلبات جوية.وأضاف، "القاضي"، لـ "لفجر"، تلقينا إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، ومع استمرار وقف الأنشطة البحرية. محميات البحر الأحمر تطالب مسئولى ومشغلي وملاك الوحدات البحرية سرعة استخراج ممارسة النشاط

طالبت إدارة محميات البحر الأحمر، مسئولي وملاك ومشغلي الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، بالتوجة لمقر إدارة المحميات لإستخراج تصاريح ممارسة نشاط الوحدات.وأكدت محميات البحر الأحمر فى بيان لها اليوم، أنه على ملاك الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص ملاحى للعمل بمدن "الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، ومناطق جنوب مرسى علم، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية" غوص، وسنوركلينج، والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل".انطلقت صباح اليوم السبت اول ايام حملة التحصين المجانية ضد مرض حمي الوادي المتصدع بمدن محافظة البحر الأحمر، وبدأت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، التحصينات بمدينة الغردقة.ومن جانبه كلف الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري، الدكتورة رشا ربيع طبيبة الوقاية بوحدة الدهار البيطرية بمدينة الغردقة بتحصين الحيوانات بمنطقة الحجاز مع تسجيل وترقيم الحيوانات ورش وتطهير حظائر الحيوانات، وذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة، وتعليمات نائب محافظ البحر الأحمر. "في رحاب أكتوبر" ندوة تثقيفية لطلاب كلية التربية بالغردقة

نظمت كلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، ظهر اليوم، ندوة تثفيقية لطلابها عن حرب اكتوبر المجيدة، تحت عنوان" في رحاب اكتوبر"، وذلك برعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية، وحاضر بالندوة العميد محمد مصطفى مدير البوابة الالكترونية بمحافظة البحر الأحمر.ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لخدمةالمجتمع، أن حرب أكتوبر نصر عظيم وسيظل فخرًا لكل جيل يفتخر به المصريين، ويتوارثه الأجيال عبر الزمن، ليحكي بطولات الجيش المصري الذي هو درع الوطن وسيفة. نائب محافظ البحر الأحمر تناقش آليات حماية البيئة والمكافحة المتكاملة

عقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة بالغردقة.جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وورئيس مدينة الغردقة وسفاجا وعدد من ممثلي المدن ومديريات الصحة والبيئة والطب البيطري والزراعة وشركة المياه بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.واستعرضت جميع المديريات بالمحافظة (الصحة- الزراعة – البيئة – شركة المياه – شركة الكهرباء -الطب البيطرى – الحجر الصحي) أعمال الرصد الحشرى والمكافحة وكذلك التوعية الصحية الأهالي.

شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة تستعرضها لكم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها.