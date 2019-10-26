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هاني رمزييشارك جمهوره الاحتفال بذكرى عيد ميلاده

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:35 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان هاني رمزي، احتفالآ بذكرى عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة له وهو صغير.

علق الفنان هاني رمزي عليها قائلاً : "‏دي صورتي وانا صغير السماعة أكبر منى ههههههه وشكراً لكل إللى هنانى بعيد ميلادى ‎#أحلى_أيام ‎#أحلى_أصحاب ‎#أحلى_جمهور". 

وعلق الفنان عمرو عرفة عليه قائلاً : "‏‎كل سنه وانت طيب وناجح وبصحه وسعاده يا هون يا اجمل الأصدقاء" .

بادله الفنان هاني رمزي التعليق قائلاً : ‏‎"حبيبى والله يا حاج عمرو يا أجدع صديق ربنا يخليك ليا يارب" .

علق الفنان تامر عبد المنعم عليه قائلاً : "‏‎كل سنة وانت طيب يا هانووووش" .

بادله الفنان هاني رمزي التعليق قائلاً : ‏"‎حبيبى والله يا تامر متحرمش من محبتك يا إبن الأصول يا فنان يا جميل" .

علق أحد المتابعين عليه قائلاً : ‏‎"كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسعادة يا أحلى هانى رمزى فى الدنيا" .

على صعيد أخر شارك الفنان هاني رمزي في العديد من الأفلام منها نوم التلات، الرجل الغامض بسلامته، نمس بوند، أسد وأربع قطط، ظاظا، غبي منه فيه، محامي خلع، عايز حقي، صعيدي رايح جاي، جواز بقرار جمهوري .

شارك الفنان هاني رمزي في العديد من المسلسلات منها نظرية الجوافة، عريس دليفري، عصابة بابا وماما، اللص الذي أحبه، حول العالم، ألف ليلة وليلة.

كما قدم الفنان هاني رمزي العديد من البرامج التليفزيونية منها هانى فى الألغام، الليلة مع هاني، هبوط اضطراري، هاني في الأدغال، هانى هز الجبل .
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