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مباريات قوية في مجموعة المنيا وأسيوط بدوري القسم الثالث

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:32 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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تستأنف مباريات الأسبوع الثالث لدوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020، في الثانية والنصف من عصر الأحد.

في المباراه الأولي، يحل فريق مركز شباب القيس ضيفا على فريق الهنداو، الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو.

وفي المباراه الثانية، يحل فريق ابوتيج التابع لمحافظه أسيوط، ضيفا على فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، وذلك في المباراه التي ستجمعهما علي ملعب مطاي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء القادم، حيث سيحل فريق مركز شباب سمالوط، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي لقاءاً آخر، يلتقي فريق مركز شباب الخارجه التابع لمحافظه الوادي الجديد، خارج ملعبه مع فريق اسمنت أسيوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب أسمنت أسيوط.

وفي ختام لقاءات الجوله الثالثه، يخرج فريق القوصية لملاقاة فريق ملوي، في المباراه التي ستجمعهما علي ملعب ناصر ملوي.

وتعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق الوليديه سلبيا، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي السبت، بإفتتاح تلك الجولة.
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