نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 26 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية رحيل إيسكو وانضمام فابيان رويز نجم نابولي إلى الملكي في صفقة تبادلية مرتقبة بين الفريقين. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم الملكي يقترب من الرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من رفض إدارة النادي الملكي رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النجم الكولومبي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبل في يناير القادم.

وألمح الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز قد يرحل عن الملكي في يناير المقبل إذا لم يتطور وضعه الحالي، حيث أن الوضع الذي يعشه الفريق صعب منذ عدة مباريات قد يجعل اللاعب يرحل في يناير المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الكثير من الأندية الأوروبية يرغبون في الحصول على خدمات خيمس رودريجيز في الصيف الماضي على رأسها نابولي وأتلتيكو مدريد ولكن في النهاية استمر اللاعب مع الفريق.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية منتصف الشهر الجاري أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.





- نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف الملكي في الفترة القادمة من فترة الإنتقالات بسبب وضعه الحالي في الفريق.

وأكدت صحيفة أوكي دياريو الإسبانية رغبة كلا من مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين في التعاقد مع إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد على إستعداد لفتح المفاوضات مع الأندية التي ترغب في ضم إيسكو في يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو يعيش حاليًا فترة صعبة مع الملكي هذا الموسم، حيث داهمته الكثير من الإصابات التي جعلته يغيب عن تشكيلة الفريق كما أن مستواه الحالي مازال متراجع بشكل ملحوظ.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية منتصف الشهر الجاري بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت شبكة El Confidencial الإسبانية أن العديد من الأندية تسعى الحصول على خدمات النجم الإسباني في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة على رأسها تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بالإضافة الى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن إيسكو لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل كما أنه حريص جداً على الفوز مع ريال مدريد بالبطولات والألقاب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إيسكو قد يفكر في الرحيل عن الملكي ولكن في نهاية الموسم الحالي وخاصة في حال لم يتغير وضعه الحالي مع الميرينجي.





- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ونابولي في يناير المقبل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن إحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي من أجل إقناع الفريق الإيطالي بالتفريط في نجم خط وسطه فابيان رويز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل من أجل تدعيم صفوفه وذلك بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأكدت التقارير إمكانية عودة فابيان رويز إلى الدوري الإسباني من جديد بعد تألقه مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي والحالي بالإضافة إلى تمثيله لمنتخب إسبانيا للشباب.

وكشفت التقارير عن وجود مطالب مادية مبالغ بها بعض الشيء من قبل أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الذي أكد من خلال تصريحاته أنه لن يقبل ببيع رويز بمقابل أقل من 180 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع نظيرتها في نابولي لإبرام صفقة تبادلية تتضمن رحيل إيسكو إلى الفريق الإيطالي بالإضافة منحهم مبلغ 20 مليون يورو.

وألمحت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم مدى معرفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بقدرات إيسكو وهي الخطة التي يحاول استغلالها لصالحه لتدعيم فريقه الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الحالي عن استمرار صراع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد من أجل ضم واحد من أهم لاعبي الكرة الإسبانية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه هناك منافسة شرسة ستشهدها الفترة المقبلة بين الناديين من أجل التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رويز ذو ال 23 عاماً يثير اهتمام قطبي الكرة الإسبانية وبدأ برشلونة بالتجسس عليه وذلك عندما حضر السكرتير الفني الفرنسي أريك أبيدال مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اهتمام ريال مدريد لا يبدو واضحًا مئة بالمئة في ظل تواجد لاعبين آخرين على قائمة المرشحين لتدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي أبرزهم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان أريكسن نجم توتنهام هوتسبير، في حين تواجد فابيان رويز في القائمة كخيار بديل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الميرينجي لن يكشف عن رغبته بشكل علني لكنه سيدخل أيضًا بكل قوة في الصفقة بتوصية من إدارة النادي المعجبة بقدراته.





- ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد مازال يرغب في الفوز بخدمات بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في الفترة القادمة من سوق الإنتقالات من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.

وكشفت شبكة El Desmarque الإسبانية عن استعداد ريال مدريد لدفع 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة الى جاريث بيل من أجل إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بوجبا.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن النجم الفرنسي يرغب في إستعادة مستواه داخل أرض الملعب قبل إتخاذ أي قرار بشأن مستقبله علماً بأن بوجبا مازال يتعافى من الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع بول بوجبا في الصيف الماضي بطلب من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت التخلي عن نجمها بأي ثمن.

وكشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الشهر الحالي عن تفاصيل حديثه مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وهدف الملكي في اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في دبي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مايوركا غدا:"كان حوارا شخصيا بينى وبين بوجبا، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وكان حديثًا عاديًا".

وأضاف:"كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة. نحن نعرف بعضنا البعض، نتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني وليس لها علاقة بأي شيء أخر".

وربطت تقارير صحفية عالمية لقاء بوجبا وزيدان في دبي بانتقال الأول إلى الميرينجي بعد أن ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الوقت الذى يضعه فيه المدرب الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم الملكي.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.

وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور عن صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة والتي تؤكد الأنباء حول رحيل بوجبا المحتمل إلى الميرينجي في المستقبل.

وبذل زيدان محاولات كبيرة من أجل ضم بوجبا في الصيف لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت الدخول في مفاوضات على الرغم من أن وكيل اللاعب مينو رايولا أكد حرص موكله على تجربة تحدٍ جديد.





- يوفنتوس ينافس ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مبابي البالغ من العمر 20 عاما يعتبر من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام في فترات الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس يؤمنون بقدرتهم على التعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المسئولين في السيدة العجوز يفكرون في رصد مبلغ 380 مليون يورو، حيث يشمل قيمة الصفقة بالإضافة إلى راتب مبابي لمدة خمسة مواسم من أجل حسم ضم النجم الفرنسي إلى قلعة أليانز ستاديوم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بالأمس عن تزايد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن يوم الثلاثاء الماضي كان تطبيق واتس آب للرسائل النصية في الهواتف المحمولة لعدد من أبرز مسئولي ريال مدريد كان مشتعلًا وذلك بسبب رسالة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي إلى عدد من أهم معاونيه، قال فيها:"هل شاهدتهم عرض مبابي؟".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي شارك في مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الشوط الثاني وتمكن ببساطة من تسجيل ثلاثة أهداف أمام نفس النادي الذي جعل ريال مدريد يعاني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز طالما كان واضحًا بأن مبابي هو اللاعب الوحيد القادر على أن يكون علامة تجارية بنفسه كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو وكما كان سابقًا زين الدين زيدان ورونالدو هو الموهبة الفرنسية ذات العشرين عامًا.





- يوفنتوس يخطط لضم هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هولاند نجم هجوم ريد بول سالزبورج النمساوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن هولاند البالغ من العمر 19 عامًا من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام في سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه بالرحيل عن الفريق النمساوي واحتمالية رحيله إلى أحد قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية نقلا عن صحف إيطالية أن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع هولاند في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هولاند نجح في فرض نفسه كموهبة متألقة في القارة العجوز هذا الموسم وذلك عقب تمكنه من تسجيل 20 هدفا في 13 مباراة خاضها حتى الآن.

يذكر أن هولاند انضم إلى سالزبورج في يناير 2019 قادما آنذاك من مولده النرويجي مقابل 5 ملايين يورو ويمتد تعاقده الحالي مع النادي النمساوي حتى نهاية موسم 2022/2023.

وأكد كريستوف فروند المدير الرياضي لريد بول سالزبورج النمساوي منتصف الشهر الجاري استمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف الفريق وأنه لن يرحل في يناير.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا يحظى باهتمام عدد من كبار أندية أوروبا على رأسهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وعلى الرغم من ذلك فإن فروند أكد أن النادي لن يُفرط في النجم الشاب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فروند في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:"لن يرحل هالاند في يناير، يمكنني استبعاد ذلك. صحيح أنه يحظى باهتمام من أندية أخرى لكنه مهمًا لنا".





- ريال مدريد يرصد التعاقد مع نجم فيورنتينا

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد يخطط لضم صفقة واعدة من الدوري الإيطالي من أجل تدعيم خط هجومه في المستقبل، حيث يطمح في ضم الشاب فيدريكو كيزا نجم وجناح فيورنتينا المتألق منذ أكثر من موسم.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كيزا هو أحد أبرز المواهب في الدوري الإيطالي ويعتبر هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وذكر الموقع الإيطالي أن كيزا صاحب الـ21 عامًا سجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي وصنع 6 أهداف وحددت إدارة فيورنتينا سعره النهائي الذي بلغ 60 مليون يورو من أجل التفريط فيه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن اهتمام ريال مدريد بكيزا على الرغم من وجود أكثر من لاعب في مركز الجناح مثل رودريجو جوس وفينيسيوس وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وإدين هازارد.

وأوضح الموقع الإيطالي أن زيدان يرى في كيزا مشروع لاعب جيد يستطيع من خلاله تقوية تشكيل فريقه الإسباني للعودة إلى المسار الصحيح والمنافسة على البطولات المختلفة.

وقضى فيدريكو كييزا نجم فيورينتينا في أغسطس الماضي على آمال يوفنتوس بالتوقيع معه على الأقل في هذا الموسم بعد أن قرر اللاعب الشاب البقاء في فريقه فيورنتينا هذا الموسم.

ويعتبر كييزا الذي يلقى العديد من الإهتمامات بعد الآداء المبهر الذي قدمه الموسم الماضي مع فريقه أبرزها أندية نابولي وتشيلسي ولكن أقرب الفرق كانت ستضمه هو يوفنتوس.

وأشارت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية الشهيرة إلى أن اللاعب الشاب صاحب ال21 عام ونجل الأسطورة إينريكو كييزا قرر البقاء لموسم جديد ليدافع عن ألوان الفيولا.

ولا يريد كييزا مغادرة فريقه هذا الموسم نظرًا لقلة فرصة مشاركته بشكل أساسي مع نادي يوفنتوس في وجود الكثير من النجوم في نفس المركز أبرزهم دوجلاس كوستا وفيدريكو بيرنانديسكي.

ولم تضح الرؤية بعد فيما هل سيبقى كييزا الموسم المقبل في فيورنتينا أو سينتقل إلى يوفنتوس أو إلى نادِ آخر في المستقبل القريب حيث إنه أحد أفضل مواهب الكالتشيو في الموسم الماضي.





- كبار أوروبا يتراجعون عن ضم نجم نابولي

تراجعت جميع الأندية الكبيرة في قارة أوروبا عن قرار التعاقد مع نجم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نابولي يكشف عن مطالبه لبيع رويز

وكشفت صحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أكد أنه لا يمانع في بيع الإسباني فابيان رويز جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن رئيس نابولي كشف أنه لن يقبل ببيع رويز بمبلغ أقل من 180 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في يناير القادم.

مطالب نابولي تبعد عمالقة أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب نادي نابولي المبالغ فيها جعلت نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد يصرفون النظر عن التعاقد مع رويز في يناير القادم.

نابولي يرغب في تجديد عقد رويز

كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي يسعى بقوه خلال الفترة الحالية لتجديد عقد رويز وقطع الطريق على كبار أوروبا.

مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 9 مباريات مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.





- ريال مدريد يجهز عرضا ضخما لضم نجم البريمرليج

يجهز مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني عرضا ضخما من أجل ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ريال مدريد يريد ضم بوجبا :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميرور، إن فريق ريال مدريد مازال يريد التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يجهز عرض كبير لضم بوجبا :-

ويستعد الفريق الأبيض لتقديم عرض كبير وهو دخول اللاعب الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 90 مليون يورو لإنهاء صفقة اللاعب الفرنسي بشكل نهائي.

زيدان يبلغ بيريز بضرورة التعاقد مع بوجبا :-

وأبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إدارة الفريق بضرورة ضم بوجبا في الشتاء بعد التذبذب الكبير الذي ظهر عليه لاعبي خط الوسط في الفريق خلال بداية الموسم.

ولا يشارك اللاعب الفرنسي بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ويغيب عن أثرها منذ ما يقارب الشهر حتى الآن.





- الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني ليفاجئ الجميع ويتعاقد مع نجم غريمه التقليلدي نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم راكيتيتش

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت الشكبة أن نادي برشلونة لا يمانع في بيع برشلونة حيث يرغب النادي في بيع عقده نظرا لعدم حاجة الفريق له في الفترة القادمة.

قيمة بيع راكيتيتش

وأكدت الشبكة أن نادي برشلونة سيوافق على بيع راكيتيتش مقابل حوالي 40 مليو يورو فقط وهو يعتبر رقم قليل بالنسبة لريال مدريد.

كما أشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يريد ضم راكيتيتش في يناير لتدعيم مركز وسط الفريق بسبب انخفاض مستوى لاعبو هذا المركز.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش في الشتاء أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان الإيطالي

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.