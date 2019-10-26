منتخب مصريكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة القادم

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن ما يتردد عن صعوبة الجهاز الفني في التواصل مع محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليس له أساس من الصحة وأن الجهاز على تواصل دائم معه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا يوجد أي مجال للخصومة مع محمد صلاح، وأزمة التصويت انتهت، وكانت قبل الإعلان عن تولينا مهمة المنتخب وليس لنا علاقة به".



وواصل :" لا يوجد أي صعوبة في التواصل مع محمد صلاح والكابتن حسام يتواصل معه والاطمئنان على حالته ونتابعه جيدًا".



وزاد :"لم ينضم صلاح في المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادة البدري لأننا نرى بأنه كان مجهد وأمامه مجموعة مباريات قوية، ولذلك قررنا إراحته".



وأشار :"عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي سيتواجد معنا في المعسكر، وإن شاء الله صلاح وزملائه في المنتخب".



وأتم حديثه :"بدعم الإعلام والجمهور وإن شاء الله نقدم كل ما لدينا للمنتخب ونسعى لإسعاد الجماهير المصرية".

