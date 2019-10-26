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تركي آل الشيخ: الأهلي لا يركع لأحد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:24 م
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
حسام مجدي
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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم السبت 26 أكتوبر بتوجيه رسالة جديدة إلى جماهير النادي الأهلي.

هاشتاج على تويتر
وظهر مؤخرا هاشتاج جديد تصدر موقع التغريدات "تويتر" عن مجلس إدارة الأهلي جاء نصه "عصابة الخطيب تركع لتركي".

رد تركي آل الشيخ على الهاشتاج
وقام تركي آل شيخ بالرد على هذا الهاشتاج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منذ قليل.
وقال المستشار تركي آل شيخ على حسابه الخاص ردا على الهاشتاج: "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد".

خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ والتصالح بينهم
وكان قد دب خلاف منذ فترة طويله بين جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار تركي آل شيخ ولكن خرج الأخير منذ يومين ليؤكد على أنه سيفتح صفحه جديده مع جماهير المارد الأحمر.

موعد أقرب مباراة للأهلي
وسيخوض النادي الأهلي أقرب مباراة له الفترة القادمة يوم 25 نوفمر القام ضد نظيره نادي وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تريب الأهلي بالدوري المصري الممتاز
ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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