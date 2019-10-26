بركات يكشف سر انضمام "كهربا" لمعسكر الفراعنة



واستطرد :"الجميع يعلم أن هناك مشكلة كبيرة في منتخب مصر في مركز رأس الحربة، ومع ذلك الجمهور ليس راضيا".



وأشار :"وارد في المسعكر الحالي وجود رأس حربة مفاجأة ولا أحد يتوقعه، والجهاز الفني يرغب في إخراج أمر مهم للمنتخب".



وأكمل :"باب المنتخب مفتوح للجميع، فبالأمس كنا في "دردشة" مع الكابتن حسام البدري وندردش وسألته متى سيتم الإعلان عن القائمة طلب مني التأخيل لأطول فترة ممكنة من أجل منح الفرصة للجميع لإخراج أبرز ما لديهم لاختيار الأفضل".



وواصل :"لا بد على اللاعب أن يضع في رأسه أنه يرغب في التواجد ضمن صفوف منتخب مصر، ونحن أيضا يطلب مننا أن نخرج من اللاعب أفضل ما لديه".



وأتم حديثه :"أي لاعب سيأتي للمنتخب المصري، ولن يلتزم فليس له أي مكان داخل منتخب مصر".



كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، السبب وراء ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي في المعسكر المقبل للفراعنة استعدادًا لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.وقال بركات في تصريحات تلفزيونية :"كهربا ليس غريبا على منتخب مصر، فقد انضم قبل ذلك في الكثير من المرات، وهو لاعب مميز".وأضاف :"في الفترة الماضية ابتعد عن المنتخب وهناك بعض المشاكل، ونعلم جيدا إمكانيات كهربا".وتابع :"نعلم عندما يكون ملتزما، ونعلم قيمته وفي النهاية الجهاز الفني يسعى دائما لمصلحة المنتخب".وزاد :"الكابتن حسام البدري استدعى كهربا وسيرى اللاعب وحالته الفنية والبدنية في المعسكر المقبل".وأشار :"اختيار الـ32 لاعب ليس نهائيا لأنها في النهاية سيتم إغلاقها على 25 أو 24 لاعب وليس معنى اختيار لاعب أي أنه سيكون متواجدًا في القائمة الأخيرة".وأوضح :"كهربا عندما يركز ويصبح منضبط سيكون من ضمن اللاعبين في القائمة".وأشار :"أما أحمد حسن "كوكا" فهي ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها اللاعب من قبل الجماهير، الجهاز الفني يرى أن اللاعب جيد للغاية".وأردف:" كوكا لم يخرج قدراته وإمكانياته والكابتن حسام البدري مقتنع به تماما ويرغب في إخراج كل ما لديه".