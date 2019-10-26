الضحية الثالثة للأمطار.. مصرع طفلة صعقها عمود كهرباء بالشرقية

توفيت طفلة إثر تعرضها لصعق بالكهرباء بسبب ماس بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة التابعة لمركز فاقوس.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا بوفاة " الزهراء هاني شريف" 8 سنوات مقيمة بقرية المساعنة التابعة لمركز فاقوس إثر إصابتها بصعق كهربائي بأحد الاعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشارع. وتبين أن الطفلة كانت متوجهة إلى "كتاب" لحفظ القران الكريم وقبل وصولها إلى مكان "الكتاب" أصيبت بصعق كهربائي وسقطت على الأرض وهي تحمل المصحف.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



يذكر أن الفقيدة تعد الضحية الثالثة للأمطار حيث توفيت طفلة بالعاشر كما توفي طفل في ديرب نجم صعقا باكلهرباء بسبب الأمطار.