Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغييرات عاجلة من "لوشيسكو" على تشكيل الهلال أمام النصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
Advertisements



أجرى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عدة تغيرات مفاجأة على تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة النصر ، غدا الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ياض.

ويدفع المدرب لوشيسكو، بالثلاثي؛ إدواردو وعبد الله الحافظ وكويلار أملًا في التشكيل الأساسي للزعيم لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم.

وسيتواجد إدواردو، بديلًا للايطالي جيوفينكو، فيما يحل الكولومبي كويلار في محور الارتكاز بجانب سلمان الفرج، بدلًا من عبد الله عطيف، ويأتي عبد الله الحافظ أساسيًا على حساب علي آل بليهي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: عبد الله الحافظ وجانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكاريلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميز.


ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت فلسطين، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا القرار!

منذ حوالي 4 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ يوم

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

منذ 35 دقيقة

صفقة القرن.. 380 مليون يورو تحسم الصفقة المجنونة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت ٢٦ أكتوبر: مرتضي منصور يتدخل في اختيارات ميتشو.. و10 مليون يورو لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

اضغط هنا| رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بفرمان سويسري.. نجم بيراميدز مطلوب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يختار صفقة برشلونة الجديد وحسم مصير فالفيردي ونجم البرسا يقترب من ريال مدريد وصفقة المايسترو تقترب

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 11 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:04 م

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل عيون نجم نابولي

شوبير يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل (صورة)

07:32 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة إلى جماهير الأهلي

08:22 م

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status