تغييرات عاجلة من "لوشيسكو" على تشكيل الهلال أمام النصر







أجرى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عدة تغيرات مفاجأة على تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة النصر ، غدا الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ياض.



ويدفع المدرب لوشيسكو، بالثلاثي؛ إدواردو وعبد الله الحافظ وكويلار أملًا في التشكيل الأساسي للزعيم لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم.



وسيتواجد إدواردو، بديلًا للايطالي جيوفينكو، فيما يحل الكولومبي كويلار في محور الارتكاز بجانب سلمان الفرج، بدلًا من عبد الله عطيف، ويأتي عبد الله الحافظ أساسيًا على حساب علي آل بليهي.



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.



خط الدفاع: عبد الله الحافظ وجانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك.



خط الوسط: سلمان الفرج وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكاريلو.



الهجوم: بافيتمبي جوميز.





ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت فلسطين، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.





ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.